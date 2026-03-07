Acesse sua conta
Messi recebe salário milionário no Inter Miami: 'Vale cada centavo'

Após parar de jogar, Messi também receberá um percentual do faturamento do clube

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:51

Messi é a principal estrela da equipe norte-americana
Messi é a principal estrela da equipe norte-americana Crédito: Inter Miami/ Divulgação

Durante uma entrevista à Bloomberg, o empresário Jorge Más, um dos donos do Inter Miami, revelou informações sobre o pagamento anual do clube americano ao craque argentino Lionel Messi.

Segundo o empresário, Messi, aos 38 anos, recebe anualmente cerca de 70 milhões a 80 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 367 milhões e R$ 420 milhões, segundo informações do ge.

"O motivo para eu precisar de patrocinadores de classe mundial é porque os jogadores são caros. Eu pago ao Messi, e ele vale cada centavo, entre 70 milhões e 80 milhões de dólares por ano. Incluindo tudo", disse ao veículo.

O argentino ganha um salário mensal de cerca de 12 milhões de dólares, o que representa aproximadamente R$ 63 milhões, segundo dados da Major League Soccer (MLS). Além do salário como jogador, Messi também receberá um percentual do faturamento do clube após deixar os gramados, participando como um dos donos do Inter Miami.

Lionel Messi foi apresentado oficialmente como jogador do Inter Miami em 16 de julho de 2023, após deixar o Paris Saint-Germain, e deve continuar atuando pelo time até, pelo menos, 2028. Ele foi eleito o melhor jogador da última temporada da MLS. Esse foi o primeiro título da liga conquistado pelo Inter Miami desde a fundação do clube, em 2018. Messi é considerado peça central na conquista.

