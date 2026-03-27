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Designer da Nike responsável por 'vai, Brasa' se pronuncia: 'Nada na minha vida mudou'

O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou que o uso da expressão não seguirá na camisa usada pelo Brasil na Copa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:25

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

A designer Rachel Denti foi uma das responsáveis pela concepção do uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com muitas críticas a cerca da frase "Vai, Brasa" no uniforme, a criadora se posicionou nas redes sociais.

Em resposta a uma publicação enaltecendo a designer no LinkedIn, Rachel falou sobre as críticas. "Eu sabia que ia lidar com críticas, claro, mas confesso que a natureza das críticas me surpreendeu."

Veja o novo uniforme da Seleção Brasileira

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
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Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike

Para ela, o problema não foi o 'Canary', nome da cor no catálogo da Nike, nem o 'Brasa', e sim uma questão de preconceitos sobre sua aparência e relação com o futebol. "Se não fosse a franja, ia ser outra coisa sobre ser mulher, padrão ou não, de esquerda ou de direita, feia ou bonita. Uma vez que eu entendi isso, nenhum comentário me afetou mais e inclusive comecei a achar graça dos memes e outros absurdos", completou a designer.

Há mais de cinco anos trabalhando na Nike, Rachel afirma em outro comentário que não vê problema em não gostarem e que o trabalho não é somente dela. "Eu estava e estou representando a empresa e o time de centenas de pessoas que tiveram participação "

Clubes com mais vitórias em clássicos no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026)

50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução
50 – Flamengo (123 jogos) por Reprodução
47 – Santos (128 jogos) por Reprodução
45 – São Paulo (132 jogos) por Reprodução
38 – Corinthians (127 jogos) por Reprodução
37 – Fluminense (125 jogos) por Reprodução
35 – Botafogo (123 jogos) por Reprodução
33 - Vasco (105 jogos) por Reprodução
20 – Atlético-MG (50 jogos) por Reprodução
19 – Cruzeiro (46 jogos) por Reprodução
14 – Internacional (40 jogos) por Reprodução
14 – Athletico-PR (29 jogos) por Reprodução
12 – Grêmio (40 jogos) por Reprodução
7 – Ceará (10 jogos) por Reprodução
7 – Coritiba (29 jogos) por Reprodução
6 – Bahia (15 jogos) por Reprodução
5 – Goiás (6 jogos) por Reprodução
4 – Sport (10 jogos) por Reprodução
3 – Vitória (15 jogos) por Reprodução
2 – Avaí (4 jogos) por Reprodução
2 – Fortaleza (10 jogos) por Reprodução
2 – Náutico (8 jogos) por Reprodução
2 – Ponte Preta (4 jogos) por Reprodução
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50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução

A designer ainda minimizou as falas e afirmou não afetar sua rotina e trabalho. "E na prática, nada na minha vida mudou. Tô acordando, dormindo, vivendo, trabalhando igual... independente de quantos comentários malucos eu tô recebendo nas redes sociais Vida que segue", finalizou.

O presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou nesta quinta-feira (26) que o uso da expressão não seguirá. Ele afirmou que o termo "Brasa" não vai aparecer no uniforme principal utilizado na Copa.

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