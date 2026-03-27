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França critica o COI e considera o testes de feminilidade um 'retrocesso'

O COI anunciou nesta quinta-feira (26) que apenas atletas biologicamente femininas poderão participar das provas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:30

Olimpíadas
Olimpíadas Crédito: Shutterstock

A nova decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de introduzir testes genéticos de verificação de sexo a partir dos Jogos de Los Angeles em 2028 provocou uma resposta do governo francês, que considerou a medida como um retrocesso.

A ministra do Esporte Marina Ferrari fez um alerta sobre a situação e afirmou que o cenário levanta grandes preocupações. "Em nome do governo francês, desejo expressar nossa profunda preocupação com essa decisão. Nós nos opomos à generalização dos testes genéticos, que levanta inúmeras questões éticas, legais e médicas particularmente à luz da legislação francesa sobre bioética", afirmou.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
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Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

O COI anunciou nesta quinta-feira que apenas atletas biologicamente femininas poderão participar das provas. A entidade indicou que os testes de feminilidade seriam restabelecidos e essa norma já entra em vigência nos Jogos de 2028.

"A França toma nota" dessa decisão, mas "em nome do governo francês, desejo expressar nossa preocupação", afirmou a ministra que questionou a aplicação de uma medida que não vem sendo realizada desde o final da década de 1990.

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"Esses testes, introduzidos em 1967, foram descontinuados em 1999 devido a fortes reservas na comunidade científica quanto à sua relevância. A França lamenta esse retrocesso", disse Marina Ferrari.

Uma outra questão levantada pela ministra leva em conta à falta de consideração à diversidade biológica, especialmente em pessoas intersexo. "A medida define o sexo feminino sem levar em conta as especificidades biológicas (indivídulos intersexo) cujas características apresentam variações naturais resultando em uma abordagem reducionista e estigmatizante".

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