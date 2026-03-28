EUA

Tiger Woods paga fiança e deixa prisão após causar acidente sob efeito de substâncias

Woods foi levado à delegacia após colidir sua Land Rover com uma caminhonete



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 28 de março de 2026 às 16:10

Tiger Woods Crédito: Getty Images

O golfista Tiger Woods, de 50 anos, foi liberado após pagar fiança cerca de oito horas depois de ser detido por se envolver em um acidente de trânsito no Condado de Martin, no estado da Flórida, nesta sexta-feira (27).

De acordo com as autoridades locais, Woods foi levado à delegacia após colidir sua Land Rover com uma caminhonete. Segundo a polícia, ele estaria sob efeito de álcool no momento do acidente.

A porta-voz do gabinete do xerife do condado, Christine Weiss, informou que o atleta permaneceu preso por oito horas antes de pagar à fiança.

O xerife John Budensiek afirmou que o jogador apresentava "sinais de embriaguez" e que "dirigia em alta velocidade" no momento da colisão. Após o impacto, o veículo de Woods capotou ao bater em uma caminhonete que rebocava um trailer. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Woods foi acusado de dirigir sob efeito de substâncias, causar danos materiais e se recusar a realizar um teste. O teste do bafômetro teve resultado negativo, mas, segundo a polícia, o atleta recusou-se a fornecer uma amostra de urina para identificar a substância que ele havia consumido.

"Os investigadores compareceram ao local e o Sr. Woods apresentou sinais de incapacidade. Ele explicou as lesões e cirurgias que teve, e levamos isso em consideração, mas também fizeram alguns testes mais aprofundados à beira da estrada", explicou Budensiek.

"Woods fez um teste do bafômetro com resultado zero absoluto, mas quando chegou a hora de solicitarmos um exame de urina, ele se recusou e, por isso, foi acusado de dirigir sob influência, danos à propriedade e recusa em se submeter a um teste legal", disse o xerife. Segundo ele, os agentes acreditam que o golfista pode ter consumido "algum tipo de medicamento ou droga".

Este é o quarto acidente de trânsito envolvendo Woods nos Estados Unidos. Em 2021, ele saiu da pista em uma rodovia de Los Angeles em alta velocidade e sofreu múltiplas lesões nas pernas e nos tornozelos.