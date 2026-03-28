FUTEBOL

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Leão venceu o Galo da Pajuçara por 4 a 2

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2026 às 19:10

Vitória venceu CRB fora de casa em jogo movimentado Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória somou seus primeiros três pontos na Copa do Nordeste, na noite deste sábado (28), contra o CRB, em Maceió. A partida foi marcada por uma chuva de gols e pela letalidade do Leão da Barra, que saiu na frente com um começo avassalador, viu o time alagoano encostar no placar duas vezes e foi eficiente nas chances que teve para garantir o triunfo fora de casa.

Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Baralhas, Erick e Kayzer — que deixou o campo machucado após balançar as redes — ainda no primeiro tempo, além de Tarzia na etapa final. Para o CRB, Chrystopher e Douglas Baggio marcaram.

Ao longo da partida, os donos da casa tiveram maior volume de jogo, mas acabaram castigados por um visitante que soube aproveitar melhor as oportunidades. Com o resultado, o Vitória se recupera do início negativo na competição regional. Agora, o Leão volta as atenções para o Brasileirão, quando enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (1º).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 6

O JOGO

Depois de perder na estreia da Copa do Nordeste para o Botafogo-PB dentro do Barradão, o Vitória colocou o que tem de melhor em campo para encarar o CRB fora de casa. A escalação teve feito claro nos primeiros minutos de jogo com o Leão mostrando superioridade técnica frente aos donos da casa e dominando as ações ofensivas do jogo. Domínio que se transformou em gol aos 6 minutos.

Depois de um escanteio e uma confusão dentro da área, a bola sobrou para Cacá, que só rolou para Baralhas sozinho, na entrada da área. O camisa 44 bateu muito forte e conseguiu vencer o goleiro Matheus Balbino, abrindo o placar para o Rubro-Negro. E não demorou muito para o Leão ampliar o placar e levar à loucura os torcedores presentes no Rei Pelé.

Aos 9 minutos, Renato Kayzer aproveitou uma falha na saída do CRB, invadiu a área e rolou para Aitor. O meia fingiu que ia bater e atraiu a zaga dos donos da casa, mas preferiu deixar Erick na cara do gol com grande passe. O camisa 33 dominou, esperou a saída do goleiro e tocou com a perna direita para marcar. Golaço do Leão.

O início da partida foi daqueles que não se pode piscar os olhos. Isso porque, já aos 11 minutos, em uma das primeiras tentativas do CRB, Chrystopher recebeu na entrada da área e bateu forte. A bola desviou e, para o azar do Vitória, cobriu Lucas Arcanjo e entrou no gol, diminuindo o placar. O jogo trouxe o CRB paro o jogo. Já aos 15 minutos, quase que o Galo da Pajuçara empata com dois chutes fora da área em sequência que pararam em Lucas Arcanjo.

Aos 18 minutos, CRB voltou a incomodar. Com espaço cedido pelo Leão, Mikael recebeu a bola com muita liberdade na intermediária, avançou e bateu colocado sem muita dificuldade. A bola foi no canto, mas Lucas Arcanjo apareceu de novo para salvar o Vitória do empate. A essa altura, o jogo já se mostrava muito diferente do início.

O Vitória não conseguia mais dominar as ações e nem a posse de bola. Pelo contrário, o clube baiano começou a ser apertado no seu campo pelo CRB, que ficava cada vez mais próximo do empate. Aos 23 minutos, Mikael teve uma nova chance. O atacante foi lançado nas costas da defesa e chegou de frente para Arcanjo, mas bateu para fora e perdeu o gol.

Apesar da pressão do CRB, o jogo insistia em permanecer no 2 a 1 para os visitantes. Aos 30 minutos, depois de lateral lançado na área, Douglas raspou e Dadá Belmonte cabeceou bem. A bola foi direto no travessão enquanto Arcanjo, que na pôde fazer, ‘tirou com os olhos’. Na sequência, foi a vez do Leão assustar. Martinez puxou contra-ataque e serviu Matheuzinho. O meia trouxe para dentro e bateu forte, mas viu Matheus Balbino fazer grande defesa.

A partir daí , o CRB pareceu perder fôlego na partida e o jogou ficou mais morno, com o Vitória voltando a controlar a posse de bola. Dentro desse contexto, o que se viu foi um festival de erro de passes. Os visitantes, com a posse, tinham dificuldade de construir as jogadas. Os donos da casa, por sua vez, falhavam em tentar acelerar os lances.

Quando a situação se inverte, veio o terceiro gol do Leão. O CRB tentou chegar ao gol em troca de passes, mas perdeu dentro da área do Vitória. No momento da recuperação, Erick disparou e recebeu um belo lançamento nas costas da zaga adiantada do adversário. O atacante levou a bola até a entrada da área e serviu Kayzer , que limpou a marcação e bateu forte sem chances para o goleiro.

Após o lance, Kayzer sentiu e teve que ser substituído por Osvaldo ainda antes do fim do primeiro tempo. Se o fim do primeiro tempo foi de calmaria com o terceiro gol do Vitória, o segundo tempo começou movimentado com o Galo da Pajuçara marcando o segundo e diminuindo a vantagem logo aos dois minutos da etapa final.

Em jogada pela direita, a bola foi cruzada para rasteira para a área e a defesa do Vitória só assistiu. Douglas Baggio, que esperava quase dentro da pequena área, aproveitou e bateu bem para tirar Lucas Arcanjo da jogada e marcar o gol. Com o placar em distância mínima, o Rei Pelé voltou a explodir com a torcida do CRB.

Na sequência, o CRB começou a acumular chances de empate, mas pecava nas finalizações em algumas oportunidades e via Lucas Arcanjo crescer em outros momentos, salvando o Vitória. Aos 28 minutos, o time alagoano foi castigado de novo pela letalidade do Leão. Erick fez boa jogada no lado direito e lançou um belo cruzamento para Tarzia que, completamente livre, não teve dificuldade para marcar o quarto do Rubro-Negro.

Depois do gol de Tarzia, o CRB seguiu tentando correr atrás do placar sem desistir, mas o Vitória administrou bem a vantagem e fechou o placar da partida.

Conheça Renê, novo atacante do Vitória 1 de 4

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 4 VItória- 2ª rodada Copa do Nordeste

CRB: Matheus Albino; Hereda (Kevin), Henro, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro (Guilherme Estrella) e Danielzinho (Nunes); Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte (Guilherme Pato). Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga (Edenilson), Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra (Tarzia), Erick (Zé Vitor) e Matheuzinho (Ronald); Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.

Local: Estádio Rei Pelé

Gols: Baralhas, aos 6, Erick, aos 9, e Kayzer, aos, 43, do primeiro tempo e Tarzia, aos 28 da segunda etapa para o Vitória; Chrystopher, ao 11, do primeiro tempo e Douglas Baggio, aos 2, do segundo tempo para o CRB;

Cartões amarelos: Lucas Lovat pelo CRB; Ramon e Nathan Mendes pelo Vitória;

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)