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Salvador terá chuvas fortes nas próximas horas, alerta Defesa Civil

Previsão indica pancadas ao longo do dia e da noite

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 11:36

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas moderadas a fortes neste domingo (29). Segundo a Codesal, há risco para alagamentos e deslizamentos de terra na capital baiana. Moradores podem receber avisos através de mensagens de texto. 

A Codesal indica que as pessoas estejam atentas aos alertas e, em caso de emergência, liguem para o 199. O boletim deste domingo indica que a Defesa Civil já recebeu ao menos 14 solicitações em Salvador, sendo seis de ameaças de desabamento. 

Os bairros da Liberdade, Pau da Lima, Cabula e Valéria estão entre os que registraram ocorrências. Segundo a previsão, é possível que pancadas de chuva ocorram ao longo de todo o dia e noite. As temperaturas variam entre 24°C e 27°C, com acumulado previsto de 10,2 mm, segundo a Climatempo.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
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Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
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