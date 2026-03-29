PERFEIÇÃO

Marisa Monte emociona e transforma a Fonte Nova em espetáculo memorável

Com orquestra, comoção e participação de Carlinhos Brown, cantora encanta o público em noite especial em Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 29 de março de 2026 às 10:43

Marisa Monte na Arena Fonte Nova Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Maravilhosa tem 12 letras. Marisa Monte também — coincidência que ajuda a explicar, logo de cara, o que se viu no palco da Arena Fonte Nova.

Ao som de “Vilarejo”, a cantora abriu o show da turnê “Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”, em Salvador, neste sábado (28). A música, do álbum Infinito Particular (2006), já deu o tom da apresentação, destacando a artista também como compositora.

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Marisa agradeceu o carinho e prometeu uma experiência única, celebrando a imersão na música brasileira ao lado de uma orquestra sinfônica com 55 músicos, regida pelo maestro André Bachur — e cumpriu. Foram pouco mais de duas horas de espetáculo, com uma sequência de sucessos como “Não Vá Embora”, “Amor I Love You” e “Carinhoso”.

Após uma sequência de hits, a cantora foi ovacionada e arrancou quase um minuto de aplausos. Visivelmente emocionada, retribuiu o afeto dos fãs em um dos momentos mais marcantes da noite, ao som de “Ainda Bem”.

Ao finalizar “Depois”, canção que aborda de forma madura e serena o fim de um relacionamento, veio outro instante de forte conexão com o público. Marisa permaneceu alguns segundos cabisbaixa, enquanto os fãs a aplaudiam, como se reconhecessem, de fato, a entrega da artista.

Mas foi em “Canto da Sereia”, que homenageia figuras femininas míticas do mar, como Iemanjá, que o público se deixou levar de vez. Nem mesmo a chuva fina, que ameaçava desde o início do show, afastou os fãs, que cantaram e dançaram junto com a artista.

A cantora também apresentou “Sou Onda”, composição recente ao lado dos parceiros Tribalistas Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. E foi justamente Brown uma das surpresas da noite: o artista subiu ao palco e animou ainda mais a plateia. “Marisa é um presente para os 477 anos de Salvador”, declarou o Cacique, após dividir duetos como “Magamalabares”.

O encerramento veio com “Bem Que Se Quis”, sucesso de 1989 e trilha da novela Pátria Minha, cantada à capela. Nos momentos finais, Marisa deixou o palco ao lado do maestro, sob o coro de um público ainda em transe.