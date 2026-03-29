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Cinco pessoas ficam feridas após carro invadir ponto de ônibus na Barra

Acidente foi registrado na noite de sábado (28)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:56

Carro invadiu ponto de ônibus e parou na calçada
Carro invadiu ponto de ônibus e parou na calçada Crédito: Reprodução

Um carro invadiu um ponto de ônibus no bairro da Barra, em Salvador, e deixou cinco pessoas feridas na noite de sábado (28). As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). O acidente foi registrado na Rua Airosa Galvão, próximo ao Morro do Cristo. 

Segundo a Polícia Civil, entre os feridos estão um homem de 26 anos e uma mulher de 40. As outras vítimas ainda não foram formalmente identificadas. O caso foi registrado pela 14ª Delegacia Territorial da Barra

Carro invade ponto de ônibus na Barra

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Carro invadiu ponto de ônibus e parou na calçada por Reprodução
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Carro invade ponto de ônibus na Barra por Carro invade ponto de ônibus na Barra

A polícia havia informado inicialmente que quatro pessoas ficaram feridas no acidente, mas, na manhã deste domingo (19), o número de feridos foi atualizado para cinco, segundo a Transalvador. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O veículo envolvido foi removido por guincho e encaminhado para um dos pátios da Transalvador. 

Um vídeo gravado momentos após o acidente mostra um carro branco em cima da calçada. O ponto de ônibus parece estar danificado por conta da batida. Pessoas aparecem apreensivas, falando ao telefone, enquanto gritos de uma mulher são ouvidos. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que não confirmou se foi acionada para a ocorrência. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi procurada, mas não retornou até esta publicação. 

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