Cinco pessoas ficam feridas após carro invadir ponto de ônibus na Barra

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de março de 2026 às 08:56
Um carro invadiu um ponto de ônibus no bairro da Barra, em Salvador, e deixou cinco pessoas feridas na noite de sábado (28). As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). O acidente foi registrado na Rua Airosa Galvão, próximo ao Morro do Cristo.
Segundo a Polícia Civil, entre os feridos estão um homem de 26 anos e uma mulher de 40. As outras vítimas ainda não foram formalmente identificadas. O caso foi registrado pela 14ª Delegacia Territorial da Barra
Carro invade ponto de ônibus na Barra
A polícia havia informado inicialmente que quatro pessoas ficaram feridas no acidente, mas, na manhã deste domingo (19), o número de feridos foi atualizado para cinco, segundo a Transalvador.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O veículo envolvido foi removido por guincho e encaminhado para um dos pátios da Transalvador.
Um vídeo gravado momentos após o acidente mostra um carro branco em cima da calçada. O ponto de ônibus parece estar danificado por conta da batida. Pessoas aparecem apreensivas, falando ao telefone, enquanto gritos de uma mulher são ouvidos.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que não confirmou se foi acionada para a ocorrência. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi procurada, mas não retornou até esta publicação.