SALVADOR

Cinco pessoas ficam feridas após carro invadir ponto de ônibus na Barra

Acidente foi registrado na noite de sábado (28)

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:56

Carro invadiu ponto de ônibus e parou na calçada Crédito: Reprodução

Um carro invadiu um ponto de ônibus no bairro da Barra, em Salvador, e deixou cinco pessoas feridas na noite de sábado (28). As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). O acidente foi registrado na Rua Airosa Galvão, próximo ao Morro do Cristo.

Segundo a Polícia Civil, entre os feridos estão um homem de 26 anos e uma mulher de 40. As outras vítimas ainda não foram formalmente identificadas. O caso foi registrado pela 14ª Delegacia Territorial da Barra

Carro invade ponto de ônibus na Barra 1 de 6

A polícia havia informado inicialmente que quatro pessoas ficaram feridas no acidente, mas, na manhã deste domingo (19), o número de feridos foi atualizado para cinco, segundo a Transalvador.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O veículo envolvido foi removido por guincho e encaminhado para um dos pátios da Transalvador.

Um vídeo gravado momentos após o acidente mostra um carro branco em cima da calçada. O ponto de ônibus parece estar danificado por conta da batida. Pessoas aparecem apreensivas, falando ao telefone, enquanto gritos de uma mulher são ouvidos.