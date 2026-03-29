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Tarot indica reflexão e pausa necessária para os signos neste domingo (29)

Carta do dia aponta momento de introspecção, análise e necessidade de desacelerar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2026 às 06:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para este domingo, 29 de março, revela a carta O Enforcado como energia predominante. O arcano simboliza pausa, reflexão e mudança de perspectiva.

Segundo especialistas, o dia pede desaceleração e observação. Situações podem não avançar como esperado, mas isso faz parte de um processo necessário de entendimento.

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No campo emocional, o momento favorece reflexões profundas e reavaliações. Já no profissional, o ideal é evitar decisões importantes.

A carta reforça que olhar para as situações de outro ângulo pode trazer respostas importantes.

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