Tarot indica reflexão e pausa necessária para os signos neste domingo (29)

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Heider Sacramento
Publicado em 29 de março de 2026 às 06:00
A leitura do tarot para este domingo, 29 de março, revela a carta O Enforcado como energia predominante. O arcano simboliza pausa, reflexão e mudança de perspectiva.
Segundo especialistas, o dia pede desaceleração e observação. Situações podem não avançar como esperado, mas isso faz parte de um processo necessário de entendimento.
Tarot
No campo emocional, o momento favorece reflexões profundas e reavaliações. Já no profissional, o ideal é evitar decisões importantes.
A carta reforça que olhar para as situações de outro ângulo pode trazer respostas importantes.