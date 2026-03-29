Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma onda rara de sorte começa agora e favorece 3 signos nesta semana, e quem souber aproveitar pode mudar tudo

Entre oportunidades, conexões e decisões importantes, o período de 30 de março a 5 de abril promete viradas reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 07:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Nem toda sorte chega de forma óbvia, e nesta semana, de 30 de março a 5 de abril, ela aparece justamente para quem está disposto a sentir mais e controlar menos. Existe um movimento de equilíbrio entre razão e emoção que abre portas importantes, principalmente para quem entende que nem tudo precisa estar sob controle para dar certo. Para três signos, esse é o tipo de fase que pode marcar um antes e depois. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O Universo manda um sinal claro para Touro, Leão, Libra e Peixes hoje (29 de março) e quem ignorar pode perder uma virada importante

O Universo manda um sinal claro para Touro, Leão, Libra e Peixes hoje (29 de março) e quem ignorar pode perder uma virada importante

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Imagem - 4 signos têm um tipo raro de inteligência que quase ninguém desenvolve por completo, segundo a astrologia

4 signos têm um tipo raro de inteligência que quase ninguém desenvolve por completo, segundo a astrologia

Virgem: Mudanças importantes começam a se encaixar, mesmo que ainda pareçam intensas. Você entra em um período raro em que confiar em si mesmo faz toda a diferença. Decisões que antes pareciam incertas agora ganham clareza, e oportunidades começam a surgir com mais força.

Dica cósmica: Nem tudo precisa seguir o plano para dar certo.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Escorpião: A semana traz movimento, oportunidades e até surpresas positivas. Algo inesperado pode surgir e mudar seu rumo, principalmente ligado à criatividade ou comunicação. Você sente que a vida está fluindo de novo, e isso te coloca em posição de aproveitar tudo que aparece.

Dica cósmica: Quando a oportunidade vier, diga sim antes do medo falar mais alto.

10 livros para quem é do signo de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
1 de 10
Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Aquário: A sua sorte não está no que você conquista sozinho, mas nas conexões que decide valorizar. Ao longo da semana, você percebe que estar cercado pelas pessoas certas muda completamente sua energia e suas oportunidades. Conversas, encontros e trocas podem abrir portas inesperadas.

Dica cósmica: As pessoas certas são parte do seu crescimento, não distração.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Tags:

Signo Virgem Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - A semana começa com um chamado urgente para os signos: emoções à flor da pele podem mudar tudo nos próximos dias

A semana começa com um chamado urgente para os signos: emoções à flor da pele podem mudar tudo nos próximos dias
Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda (30 de março): atenção com excessos e desgaste mental

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta segunda (30 de março): atenção com excessos e desgaste mental
Imagem - Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na guerra de audiência do domingo

Eliana e Celso Portiolli trocam indiretas na guerra de audiência do domingo

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas
01

Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Imagem - Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa
02

Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa

Imagem - Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens
03

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Imagem - Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador
04

Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador