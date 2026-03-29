ASTROLOGIA

Uma onda rara de sorte começa agora e favorece 3 signos nesta semana, e quem souber aproveitar pode mudar tudo

Entre oportunidades, conexões e decisões importantes, o período de 30 de março a 5 de abril promete viradas reais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 07:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Nem toda sorte chega de forma óbvia, e nesta semana, de 30 de março a 5 de abril, ela aparece justamente para quem está disposto a sentir mais e controlar menos. Existe um movimento de equilíbrio entre razão e emoção que abre portas importantes, principalmente para quem entende que nem tudo precisa estar sob controle para dar certo. Para três signos, esse é o tipo de fase que pode marcar um antes e depois. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Mudanças importantes começam a se encaixar, mesmo que ainda pareçam intensas. Você entra em um período raro em que confiar em si mesmo faz toda a diferença. Decisões que antes pareciam incertas agora ganham clareza, e oportunidades começam a surgir com mais força.

Dica cósmica: Nem tudo precisa seguir o plano para dar certo.

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Escorpião: A semana traz movimento, oportunidades e até surpresas positivas. Algo inesperado pode surgir e mudar seu rumo, principalmente ligado à criatividade ou comunicação. Você sente que a vida está fluindo de novo, e isso te coloca em posição de aproveitar tudo que aparece.

Dica cósmica: Quando a oportunidade vier, diga sim antes do medo falar mais alto.

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Aquário: A sua sorte não está no que você conquista sozinho, mas nas conexões que decide valorizar. Ao longo da semana, você percebe que estar cercado pelas pessoas certas muda completamente sua energia e suas oportunidades. Conversas, encontros e trocas podem abrir portas inesperadas.

Dica cósmica: As pessoas certas são parte do seu crescimento, não distração.