ASTROLOGIA

O Universo manda um sinal claro para Touro, Leão, Libra e Peixes hoje (29 de março) e quem ignorar pode perder uma virada importante

Entre intuição e realidade, este domingo pede coragem para enxergar o que está bem na sua frente

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 29 de março, a sensação é de que algo finalmente faz sentido. Pequenos sinais, conversas ou até pensamentos repetidos começam a formar uma resposta clara. Não é um dia sobre grandes acontecimentos externos, mas sobre perceber o que já estava sendo mostrado há tempos. Quem tiver coragem de encarar essa verdade consegue virar uma chave importante na própria vida.

Touro: Você começa a entender que insistir em algo só porque já investiu tempo demais não faz mais sentido. Hoje traz uma clareza prática, quase fria, mas extremamente necessária. É sobre reconhecer o que vale continuar e o que já deu o que tinha que dar.

Dica cósmica: Nem tudo que você construiu precisa ser mantido.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão: Um momento de reconhecimento muda sua forma de se posicionar. Pode vir através de alguém ou de uma realização interna, mas o impacto é o mesmo: você se vê com mais valor. E isso altera completamente suas próximas decisões.

Dica cósmica: Quando você se reconhece, o mundo acompanha.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra: Você percebe que estava tentando manter um equilíbrio que já não existe mais. Hoje pede posicionamento, mesmo que isso cause desconforto. A verdade pode não ser a mais fácil, mas é a única que te leva pra frente.

Dica cósmica: Paz de verdade não vem de evitar conflitos.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Peixes: Sua intuição fala alto hoje, mas o diferencial é que você decide ouvir. Algo que parecia confuso começa a se organizar dentro de você, trazendo uma sensação de direção. Confie no que você sente, mesmo sem provas concretas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido lógico para ser certo.