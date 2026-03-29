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Cor e número da sorte de hoje (29 de março): o domingo favorece descanso, reflexões e decisões importantes

O dia pede calma, equilíbrio emocional e atenção aos próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com uma energia mais tranquila, ideal para desacelerar, refletir e organizar pensamentos. Para alguns signos, o dia pode trazer clareza sobre decisões importantes. No amor, o momento favorece conversas sinceras e reconexões.

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Áries: O dia pede calma e mais atenção ao seu próprio ritmo. Evite conflitos desnecessários. No amor, escutar mais pode melhorar a relação.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 2.

Touro: O domingo favorece conforto e momentos em casa. Você pode sentir necessidade de se desligar do externo. No amor, o carinho estará nos detalhes.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 7.

Gêmeos: Conversas importantes podem trazer clareza emocional. Evite dispersão. No amor, sinceridade será essencial.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 3.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia favorece autocuidado e equilíbrio emocional. Dê atenção ao que você sente. No amor, conexão profunda ganha espaço.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 6.

Leão: O domingo pode trazer reflexões importantes sobre decisões recentes. Evite agir por impulso. No amor, maturidade será essencial.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 1.

Virgem: Organizar a mente e o ambiente pode trazer paz. Evite cobranças excessivas. No amor, leveza ajuda a aproximar.

Cor da sorte: Bege.

Número da sorte: 4.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: O dia favorece harmonia e equilíbrio nas relações. Busque evitar conflitos. No amor, diálogo será essencial.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 8.

Escorpião: Emoções mais intensas podem surgir, pedindo cuidado. Evite decisões impulsivas. No amor, sinceridade será fundamental.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 9.

Sagitário: O domingo pede descanso, mas também abre espaço para novos planos. No amor, espontaneidade pode surpreender.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 5.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: O dia favorece planejamento e organização. Aproveite para pensar nos próximos passos. No amor, mais atenção faz diferença.

Cor da sorte: Marrom.

Número da sorte: 10.

Aquário: Ideias novas podem surgir e trazer inspiração. Aproveite o momento para refletir. No amor, sair da rotina ajuda.

Cor da sorte: Azul.

Número da sorte: 11.

Peixes: O domingo pede mais introspecção e conexão com seus sentimentos. Confie na sua intuição. No amor, sensibilidade será essencial.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 12.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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