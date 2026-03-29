Cor e número da sorte de hoje (29 de março): o domingo favorece descanso, reflexões e decisões importantes

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de março de 2026 às 09:00
O domingo chega com uma energia mais tranquila, ideal para desacelerar, refletir e organizar pensamentos. Para alguns signos, o dia pode trazer clareza sobre decisões importantes. No amor, o momento favorece conversas sinceras e reconexões.
Áries: O dia pede calma e mais atenção ao seu próprio ritmo. Evite conflitos desnecessários. No amor, escutar mais pode melhorar a relação.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 2.
Touro: O domingo favorece conforto e momentos em casa. Você pode sentir necessidade de se desligar do externo. No amor, o carinho estará nos detalhes.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 7.
Gêmeos: Conversas importantes podem trazer clareza emocional. Evite dispersão. No amor, sinceridade será essencial.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 3.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Câncer: O dia favorece autocuidado e equilíbrio emocional. Dê atenção ao que você sente. No amor, conexão profunda ganha espaço.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 6.
Leão: O domingo pode trazer reflexões importantes sobre decisões recentes. Evite agir por impulso. No amor, maturidade será essencial.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 1.
Virgem: Organizar a mente e o ambiente pode trazer paz. Evite cobranças excessivas. No amor, leveza ajuda a aproximar.
Cor da sorte: Bege.
Número da sorte: 4.
O drink que combina com cada signo
Libra: O dia favorece harmonia e equilíbrio nas relações. Busque evitar conflitos. No amor, diálogo será essencial.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 8.
Escorpião: Emoções mais intensas podem surgir, pedindo cuidado. Evite decisões impulsivas. No amor, sinceridade será fundamental.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 9.
Sagitário: O domingo pede descanso, mas também abre espaço para novos planos. No amor, espontaneidade pode surpreender.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 5.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: O dia favorece planejamento e organização. Aproveite para pensar nos próximos passos. No amor, mais atenção faz diferença.
Cor da sorte: Marrom.
Número da sorte: 10.
Aquário: Ideias novas podem surgir e trazer inspiração. Aproveite o momento para refletir. No amor, sair da rotina ajuda.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 11.
Peixes: O domingo pede mais introspecção e conexão com seus sentimentos. Confie na sua intuição. No amor, sensibilidade será essencial.
Cor da sorte: Prata.
Número da sorte: 12.