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Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Mensagem do dia indica desapego e busca por bem-estar emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de março de 2026 às 00:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (29) chega com uma energia de liberação. O Anjo da Guarda envia um recado importante: carregar excessos, mágoas ou preocupações pode impedir que novas energias entrem.

O dia favorece o desapego, o perdão e a escolha por aquilo que traz paz. Para dois signos, será o momento de soltar o que já não faz sentido.

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Escorpião

Escorpianos devem lidar com emoções acumuladas. Guardar sentimentos pode gerar ainda mais desgaste.

O recado é liberar o que está preso e buscar equilíbrio.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquarianos podem sentir necessidade de se afastar de certas situações ou pessoas. O excesso de cobrança pode estar pesando.

O momento é de priorizar a própria paz.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Soltar não é perder, é abrir espaço. O que vai embora também prepara o caminho para o novo chegar.

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