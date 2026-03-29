ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Mensagem do dia indica desapego e busca por bem-estar emocional

Fernanda Varela

Publicado em 29 de março de 2026 às 00:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (29) chega com uma energia de liberação. O Anjo da Guarda envia um recado importante: carregar excessos, mágoas ou preocupações pode impedir que novas energias entrem.

O dia favorece o desapego, o perdão e a escolha por aquilo que traz paz. Para dois signos, será o momento de soltar o que já não faz sentido.

Escorpião

Escorpianos devem lidar com emoções acumuladas. Guardar sentimentos pode gerar ainda mais desgaste.

O recado é liberar o que está preso e buscar equilíbrio.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem sentir necessidade de se afastar de certas situações ou pessoas. O excesso de cobrança pode estar pesando.

O momento é de priorizar a própria paz.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

Mensagem do dia