Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de março de 2026 às 00:00
O domingo (29) chega com uma energia de liberação. O Anjo da Guarda envia um recado importante: carregar excessos, mágoas ou preocupações pode impedir que novas energias entrem.
O dia favorece o desapego, o perdão e a escolha por aquilo que traz paz. Para dois signos, será o momento de soltar o que já não faz sentido.
Escorpião
Escorpianos devem lidar com emoções acumuladas. Guardar sentimentos pode gerar ainda mais desgaste.
O recado é liberar o que está preso e buscar equilíbrio.
Decoração que é a cara de Escorpião
Aquário
Aquarianos podem sentir necessidade de se afastar de certas situações ou pessoas. O excesso de cobrança pode estar pesando.
O momento é de priorizar a própria paz.
Decoração que é a cara de Aquário
Mensagem do dia
Soltar não é perder, é abrir espaço. O que vai embora também prepara o caminho para o novo chegar.