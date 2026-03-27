ASTROLOGIA

Cuidado com o excesso: 3 signos precisam gastar a energia acumulada de forma saudável até domingo (29 de março)

Aprenda a canalizar essa adrenalina e blindar sua saúde física

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:20

Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, com a conjunção de Fogo entre o Sol em Áries e a Lua em Leão, o cansaço acumulado da semana tende a evaporar, dando lugar a um ânimo renovado. No entanto, Leão rege a região do peito, do coração e da coluna. Com tanta adrenalina circulando, o perigo reside em exagerar na dose dos exercícios ou deixar que o estresse e a competitividade acelerem demais os batimentos cardíacos.



Os signos de Touro, Capricórnio e Peixes precisam equilibrar esse excesso de fogo com momentos de pausa consciente. O taurino deve prestar atenção à postura para não tensionar a região do peito; o capricorniano precisa de desintoxicação e alongamento lombar; e o pisciano deve vigiar os excessos na rotina diária para não queimar a largada do fim de semana.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

A recomendação de bem-estar para hoje é: mexa-se por prazer, não por obrigação. Dançar, caminhar ao ar livre recebendo a luz do sol ou praticar um esporte coletivo são ótimas formas de descarregar a eletricidade física. Se as responsabilidades pesarem, pare por dois minutos e respire profundamente, expandindo a caixa torácica. Sorrir e dar boas risadas com quem você ama também são remédios biológicos potentes que fortalecem o sistema imunológico.

