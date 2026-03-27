Cuidado com o excesso: 3 signos precisam gastar a energia acumulada de forma saudável até domingo (29 de março)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 20:20
Nesta sexta-feira, com a conjunção de Fogo entre o Sol em Áries e a Lua em Leão, o cansaço acumulado da semana tende a evaporar, dando lugar a um ânimo renovado. No entanto, Leão rege a região do peito, do coração e da coluna. Com tanta adrenalina circulando, o perigo reside em exagerar na dose dos exercícios ou deixar que o estresse e a competitividade acelerem demais os batimentos cardíacos.
Os signos de Touro, Capricórnio e Peixes precisam equilibrar esse excesso de fogo com momentos de pausa consciente. O taurino deve prestar atenção à postura para não tensionar a região do peito; o capricorniano precisa de desintoxicação e alongamento lombar; e o pisciano deve vigiar os excessos na rotina diária para não queimar a largada do fim de semana.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
A recomendação de bem-estar para hoje é: mexa-se por prazer, não por obrigação. Dançar, caminhar ao ar livre recebendo a luz do sol ou praticar um esporte coletivo são ótimas formas de descarregar a eletricidade física. Se as responsabilidades pesarem, pare por dois minutos e respire profundamente, expandindo a caixa torácica. Sorrir e dar boas risadas com quem você ama também são remédios biológicos potentes que fortalecem o sistema imunológico.
Ao final do dia, presenteie-se com rituais que restabeleçam a sua autoestima e o seu vigor. Um banho caprichado, vestir algo confortável que te faça sentir bem consigo mesmo e dormir as horas necessárias garantirão que você aproveite o fim de semana com todo o fôlego. Cuidar do seu templo físico com generosidade é o primeiro passo para sustentar as vitórias que o ano astrológico está trazendo.