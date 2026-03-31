Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar

O dia é marcado por expansão, confiança e caminhos mais iluminados, favorecendo decisões e conquistas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de março de 2026 às 00:01

Carta O Sol
Carta O Sol Crédito: Reprodução

A terça-feira (31) chega com uma energia positiva e de abertura de caminhos. A carta do Sol traz clareza, vitalidade e força para agir, indicando um momento favorável para resolver pendências e dar passos importantes.

No campo emocional, o dia favorece relações mais leves e sinceras. Conversas tendem a fluir melhor, com mais transparência e entendimento. É um bom momento para fortalecer vínculos e deixar para trás mal-entendidos.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

Na vida prática, a energia é de crescimento e realização. Projetos podem avançar com mais facilidade, e decisões importantes tendem a ter resultados positivos. A confiança será um diferencial para aproveitar as oportunidades.

No aspecto espiritual, o Sol representa luz e proteção. O dia pede conexão com pensamentos positivos e atitudes que elevem sua energia. Quanto mais você agir com verdade, mais caminhos se abrem.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (31 de março) e entram em modo ação

Áries, Gêmeos, Virgem e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (31 de março) e entram em modo ação

Imagem - Hoje (31 de março), o dia pede foco e traz clareza, produtividade e mudanças que podem impactar seu futuro

Hoje (31 de março), o dia pede foco e traz clareza, produtividade e mudanças que podem impactar seu futuro

A orientação é aproveitar o momento com equilíbrio, sem excesso de ansiedade. A luz está presente, mas é preciso caminhar com consciência para manter essa energia ativa ao longo do dia.

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas
Imagem - Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público

Henri Castelli tem figurino incendiado durante “Paixão de Cristo” e assusta público
Imagem - Solange Couto ganha apartamento no BBB 26 em dinâmica especial do Top 10

Solange Couto ganha apartamento no BBB 26 em dinâmica especial do Top 10

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos