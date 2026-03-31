Carta do Sol domina o Baralho Cigano desta terça-feira (31): clareza e energia para avançar

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de março de 2026 às 00:01
A terça-feira (31) chega com uma energia positiva e de abertura de caminhos. A carta do Sol traz clareza, vitalidade e força para agir, indicando um momento favorável para resolver pendências e dar passos importantes.
No campo emocional, o dia favorece relações mais leves e sinceras. Conversas tendem a fluir melhor, com mais transparência e entendimento. É um bom momento para fortalecer vínculos e deixar para trás mal-entendidos.
Tarot Cigano
Na vida prática, a energia é de crescimento e realização. Projetos podem avançar com mais facilidade, e decisões importantes tendem a ter resultados positivos. A confiança será um diferencial para aproveitar as oportunidades.
No aspecto espiritual, o Sol representa luz e proteção. O dia pede conexão com pensamentos positivos e atitudes que elevem sua energia. Quanto mais você agir com verdade, mais caminhos se abrem.
A orientação é aproveitar o momento com equilíbrio, sem excesso de ansiedade. A luz está presente, mas é preciso caminhar com consciência para manter essa energia ativa ao longo do dia.