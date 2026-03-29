Mulher de 37 anos é presa por esfaquear vizinha no interior da Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de março de 2026 às 07:36
Uma mulher de 37 anos foi presa na última sexta-feira (27) por esfaquear uma vizinha na cidade de Iaçu, na Bahia. O crime foi registrado em 2025, quando a mulher esfaqueou a vítima por acreditar que ela teria registrado ocorrência policial contra sua irmã.
Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos durante a operação. A mulher foi conduzida à Delegacia Territorial (DT/Iaçu) e transferida para custódia em Itaberaba, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação foi realizada pela DT de Iaçu, com o apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam/Itaberaba) e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM).