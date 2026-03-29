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Plano de demolição parcial de prédio atingido por explosão no Stiep é avaliado

Vazamento de gás destruiu parte do edifício em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 10:22

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Uma vistoria técnica foi realizada no sábado (28) para definir como será feita a demolição parcial do prédio destruído por uma explosão no bairro do Stiep, em Salvador. Participaram da avaliação do prédio 105 A a Defesa Civil de Salvador (Codesal), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a empresa Angra. 

A empresa será responsável pela execução do processo de demolição. A Sedur concluiu a remoção dos escombros nos apartamentos atingidos pela explosão na semana passada. 

Segundo a Codesal, uma nova vistoria foi realizada por um especialista em estruturas, que confirmou as conclusões do relatório anterior. A análise técnica reforçou a necessidade de demolir as partes instáveis do edifício para garantir a segurança dos moradores e da comunidade local.

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
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Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Gato desapareceu durante explosão que aconteceu nesta sexta-feira (27) por Reprodução e Sora Maia/CORREIO
Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
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Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO

Relembre o caso

A explosão do prédio localizado no Vale dos Rios, no bairro do Stiep, em Salvador, provocou grandes estragos. Parte do edifício desabou e moradores precisaram deixar suas casas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores do prédio na manhã de 27 de fevereiro.

Eles relataram que sentiam cheiro forte de gás e avisaram o proprietário do apartamento, Antônio Morais. Em uma mensagem enviada no grupo de moradores do prédio, o dono autorizou que os vizinhos entrassem para verificar o apartamento, o que acabou sendo feito pelos bombeiros. 

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O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Adriano Silveira, afirmou que as informações apontam para um vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo), popularmente conhecido como gás de cozinha, como possível causa da explosão.

Segundo ele, o gás teria vazado de um botijão em um dos apartamentos e, após alguma fonte de ignição, cuja origem ainda será apurada pelo Departamento de Polícia Técnica, houve a explosão. Silveira destacou que o impacto foi tão intenso que atingiu prédios vizinhos e comprometeu a estrutura do edifício, inclusive com colapso parcial.

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