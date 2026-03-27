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Nova vistoria é realizada em prédio um mês após explosão no Stiep

Remoção dos escombros no interior dos apartamentos afetados foi concluída nesta semana pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:35

Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador
Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Uma nova vistoria feita pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) confirmou a necessidade de demolição parcial do prédio onde aconteceu uma explosão por vazamento de gás. O edifício fica localizado no Vale dos Rios, no bairro do Stiep.

O bloco 105A, diretamente atingido pela explosão, segue interditado. Nesta semana, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) concluiu a remoção dos escombros no interior dos apartamentos afetados. 

Em seguida, foi realizada uma nova vistoria técnica por um especialista em estruturas, que confirmou as conclusões do relatório anterior. A análise aponta a necessidade de demolição das partes instáveis da edificação, como medida essencial para garantir a segurança. A explosão foi registrada em 27 de fevereiro, por um vazamento de gás em um dos apartamentos

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Bruno Wendel/CORREIO
Gato desapareceu durante explosão que aconteceu nesta sexta-feira (27) por Reprodução e Sora Maia/CORREIO
Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
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Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO

Após a demolição das áreas comprometidas, será implantada uma estrutura de segurança provisória de tapumes no lado esquerdo do imóvel 105A, o que permitirá a liberação do acesso pelo lado direito, que foi parcialmente atingido pela explosão, segundo a Codesal.

Como ação emergencial adicional, a Secretaria de Manutenção (Seman) isolou o acesso ao bloco 105B na área térrea e fechou, com chapas de madeirite, as janelas voltadas para o prédio atingido, permitindo a liberação do acesso dos moradores. A iniciativa busca evitar que resíduos do edifício danificado atinjam a estrutura vizinha e garanta maior segurança aos moradores. 

Relembre o caso 

A explosão em um prédio localizado no Vale dos Rios, no bairro do Stiep, em Salvador, provocou grandes estragos. Parte do edifício desabou e moradores precisaram deixar suas casas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores do prédio na manhã de 27 de fevereiro.

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Eles relataram que sentiam cheiro forte de gás e avisaram o proprietário do apartamento, Antônio Morais. Em uma mensagem enviada no grupo de moradores do prédio, o dono autorizou que os vizinhos entrassem para verificar o apartamento, o que acabou sendo feito pelos militares.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Adriano Silveira, afirmou que as informações apontam para um vazamento de GLP (gás liquefeito de petróleo), popularmente conhecido como gás de cozinha, como possível causa da explosão.

Segundo ele, o gás teria vazado de um botijão em um dos apartamentos e, após alguma fonte de ignição, cuja origem ainda será apurada pelo Departamento de Polícia Técnica, houve a explosão. Silveira destacou que o impacto foi tão intenso que atingiu prédios vizinhos e comprometeu a estrutura do edifício, inclusive com colapso parcial.

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