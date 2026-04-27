ENTENDA DECISÃO

CBF informa que não vai divulgar áudios de jogos do Vitória contra Flamengo e Athletico-PR

Pela segunda partida seguida, o Vitória se vê diante de um imbróglio com a arbitragem

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:47

Jair Ventura, técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não vai divulgar os áudios das decisões tomadas pela arbitragem nos jogos do Vitória contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, e contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. A entidade argumenta que a diretriz vigente foi tomada pela Comissão de Arbitragem no início desta temporada.

Em contato com a CBF, foi informado que apenas os áudios de lances que precisarem de revisões serão divulgados. Na prática, isso significa que os áudios divulgados serão somente aqueles em que o árbitro de campo ir ao vídeo. "Como as decisões de campo foram mantidas, o material não será divulgado. Os áudios estão à disposição dos clubes para serem exibidos nas reuniões que acontecem toda à segunda-feira", informou a entidade em nota.

Pela segunda partida seguida, o Vitória se vê diante de um imbróglio com a arbitragem. Assim como contra o Flamengo, o Leão entende que foi prejudicado e entrou com uma representação na CBF contra a escala de arbitragem responsável pelo confronto contra o Furacão.



Na semana passada, o clube enviou um ofício ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, solicitando as gravações dos diálogos (áudios) entre os membros da equipe do VAR, com a arbitragem de campo, bem como as imagens utilizadas para análise, nos lances indicados.

Em outubro do ano passado, porém, a CBF conseguiu autorização da Fifa para divulgar áudios e vídeos de decisões tomadas pela equipe de arbitragem em lances considerados relevantes que não tenham tido revisão na cabine do VAR. A novidade aconteceu após polêmicas no confronto entre São Paulo e Palmeiras e foram celebradas na ocasião pelo presidente Samir Xaud.

À época, a confederação informou que os áudios e vídeos de lances sem revisão protocolar seriam disponibilizados em até 24 horas após o término da partida, respeitando diretrizes técnicas e operacionais acordadas com a FIFA. “A arbitragem está entre essas prioridades. Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência”, comentou na ocasião o presidente da CBF, Samir Xaud.

“Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência”, esclareceu Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.