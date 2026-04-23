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Volante do Vitória ironiza após lance polêmico: 'Eu que dei com o queixo no cotovelo dele'

Declaração de Caíque Gonçalves acontece após comentarista discordar de uma possível expulsão no confronto

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:34

Caíque Gonçalves saiu na bronca com a arbitragem após o duelo contra o Flamengo
Caíque Gonçalves saiu na bronca com a arbitragem após o duelo contra o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Flamengo se enfrentaram pela 5ª fase da Copa do Brasil e os cariocas saíram de campo com a vantagem no placar. No entanto, o jogo contou com uma polêmica após um lance em que o espanhol Saúl acerta uma cotovelada no volante Caíque Gonçalves, do Leão. O lance protagonizou discussões em mesas de debate e rendeu até uma resposta irônica do jogador do Vitória.

Durante o programa Redação SporTV, o jornalista Carlos Eduardo Eboli opinou sobre o lance. Segundo ele, não houve um gatilho que configurasse o lance como agressão por parte do meio de campo espanhol. Nos comentários da postagem feita com o corte do momento em uma rede social, Caíque Gonçalves discordou do jornalista.

Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
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Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória

"Exatamente amigo eu que dei com o queixo no cotovelo dele kkkk você é um brincalhão da uma opinião de bosta dessa, Se fosse ao contrário certeza que eu iria sair do Maracanã no camburão", escreveu o volante do Vitória através de seu perfil oficial na plataforma.

Comentário do volante do Vitória Caíque Gonçalves contra opinião de jornalista do SporTV
Comentário do volante do Vitória Caíque Gonçalves contra opinião de jornalista do SporTV Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta quinta-feira (23), o Vitória apresentou uma representação formal em face da arbitragem da partida, conduzida pelo árbitro Anderson Daronco, auxiliado pelos assistentes Leila Moreira da Cruz e Michael Stanislau, bem como pelo quarto árbitro Lucas Coelho Santos e Thiago Duarte Peixoto, responsável pelo VAR.

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O Rubro-negro entende que foi prejudicado por "erros claros e manifestos que impactaram diretamente o andamento e a regularidade do jogo". Além do lance de Caíque Gonçalves, o clube entende que a cotovelada de Luiz Araújo no início do jogo e o pisão de Arrascaeta, ambos os lances em Ramon, também configuraram lances passíveis de punição.

O clube enviou um ofício ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, solicitando as gravações dos diálogos (áudios) entre os membros da equipe do V.A.R, com a arbitragem de campo, bem como as imagens utilizadas para análise, nos lances indicados.

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