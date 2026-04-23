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Volante do Vitória ironiza após lance polêmico: 'Eu que dei com o queixo no cotovelo dele'

Declaração de Caíque Gonçalves acontece após comentarista discordar de uma possível expulsão no confronto

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:34

Caíque Gonçalves saiu na bronca com a arbitragem após o duelo contra o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Flamengo se enfrentaram pela 5ª fase da Copa do Brasil e os cariocas saíram de campo com a vantagem no placar. No entanto, o jogo contou com uma polêmica após um lance em que o espanhol Saúl acerta uma cotovelada no volante Caíque Gonçalves, do Leão. O lance protagonizou discussões em mesas de debate e rendeu até uma resposta irônica do jogador do Vitória.

Durante o programa Redação SporTV, o jornalista Carlos Eduardo Eboli opinou sobre o lance. Segundo ele, não houve um gatilho que configurasse o lance como agressão por parte do meio de campo espanhol. Nos comentários da postagem feita com o corte do momento em uma rede social, Caíque Gonçalves discordou do jornalista.

Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 5

"Exatamente amigo eu que dei com o queixo no cotovelo dele kkkk você é um brincalhão da uma opinião de bosta dessa, Se fosse ao contrário certeza que eu iria sair do Maracanã no camburão", escreveu o volante do Vitória através de seu perfil oficial na plataforma.



Comentário do volante do Vitória Caíque Gonçalves contra opinião de jornalista do SporTV Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta quinta-feira (23), o Vitória apresentou uma representação formal em face da arbitragem da partida, conduzida pelo árbitro Anderson Daronco, auxiliado pelos assistentes Leila Moreira da Cruz e Michael Stanislau, bem como pelo quarto árbitro Lucas Coelho Santos e Thiago Duarte Peixoto, responsável pelo VAR.

O Rubro-negro entende que foi prejudicado por "erros claros e manifestos que impactaram diretamente o andamento e a regularidade do jogo". Além do lance de Caíque Gonçalves, o clube entende que a cotovelada de Luiz Araújo no início do jogo e o pisão de Arrascaeta, ambos os lances em Ramon, também configuraram lances passíveis de punição.