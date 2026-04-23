Volante do Vitória ironiza após lance polêmico: 'Eu que dei com o queixo no cotovelo dele'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:34
Vitória e Flamengo se enfrentaram pela 5ª fase da Copa do Brasil e os cariocas saíram de campo com a vantagem no placar. No entanto, o jogo contou com uma polêmica após um lance em que o espanhol Saúl acerta uma cotovelada no volante Caíque Gonçalves, do Leão. O lance protagonizou discussões em mesas de debate e rendeu até uma resposta irônica do jogador do Vitória.
Durante o programa Redação SporTV, o jornalista Carlos Eduardo Eboli opinou sobre o lance. Segundo ele, não houve um gatilho que configurasse o lance como agressão por parte do meio de campo espanhol. Nos comentários da postagem feita com o corte do momento em uma rede social, Caíque Gonçalves discordou do jornalista.
Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil
"Exatamente amigo eu que dei com o queixo no cotovelo dele kkkk você é um brincalhão da uma opinião de bosta dessa, Se fosse ao contrário certeza que eu iria sair do Maracanã no camburão", escreveu o volante do Vitória através de seu perfil oficial na plataforma.
Na tarde desta quinta-feira (23), o Vitória apresentou uma representação formal em face da arbitragem da partida, conduzida pelo árbitro Anderson Daronco, auxiliado pelos assistentes Leila Moreira da Cruz e Michael Stanislau, bem como pelo quarto árbitro Lucas Coelho Santos e Thiago Duarte Peixoto, responsável pelo VAR.
O Rubro-negro entende que foi prejudicado por "erros claros e manifestos que impactaram diretamente o andamento e a regularidade do jogo". Além do lance de Caíque Gonçalves, o clube entende que a cotovelada de Luiz Araújo no início do jogo e o pisão de Arrascaeta, ambos os lances em Ramon, também configuraram lances passíveis de punição.
O clube enviou um ofício ao presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, solicitando as gravações dos diálogos (áudios) entre os membros da equipe do V.A.R, com a arbitragem de campo, bem como as imagens utilizadas para análise, nos lances indicados.