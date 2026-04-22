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'Estamos vivíssimos para o segundo jogo', declara goleiro do Vitória após derrota na Copa do Brasil

Importante na partida contra o Flamengo, Lucas Arcanjo avaliou o desempenho do time no jogo como positivo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:46

Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória foi ao Maracanã para estrear na Copa do Brasil e fez um bom primeiro tempo, mas perdeu gás na etapa final e saiu de campo com uma derrota de 2x1 para o Flamengo na 5ª fase da competição. Após o término do confronto, o goleiro Lucas Arcanjo avaliou positivamente o desempenho do time no jogo e lembrou que o duelo será decidido no Barradão.

"Acho que a gente fez um jogo excelente, um excelente primeiro tempo. O time todo está de parabéns. É muito difícil jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã, mas a gente não sentiu o jogo. Estamos vivíssimos para o segundo jogo e agora a gente vai decidir em casa", disse.

Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil

Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória
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Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil por Victor Ferreira/EC Vitória

"Como eu falei, a gente vem numa crescente muito boa. O entrosamento do time, cada jogo que passa, aumenta. E a gente mostrou hoje, nosso primeiro tempo, nosso segundo tempo. A gente soube sofrer. E, como eu falei, está aberto e a gente vai decidir em casa agora", finalizou o goleiro.

A grande preocupação para a equipe baiana é a situação do departamento médico do clube, que contou com 13 desfalques para o confronto desta quarta-feira (22). Em relação ao último jogo, o capitão Gabriel Baralhas e o centroavante Renato Kayzer foram as novidades na lista de lesionados, o que obrigou o técnico Jair Ventura a se virar com o que tinha.

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Agora, a definição de quem passará para a próxima fase fica para o duelo no Barradão, em Salvador, no dia 14 de maio. O próximo compromisso do Leão na temporada acontece no domingo (26), quando enfrenta o Athletico-PR na Ligga Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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