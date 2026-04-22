LEÃO ABATIDO

Vitória compete no primeiro tempo, mas perde por 2x1 para o Flamengo na Copa do Brasil

Evertton Araújo e Pedro marcaram para os cariocas, enquanto Erick descontou para o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:30

Flamengo x Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Flamengo no Maracanã ainda é uma ferida aberta para o torcedor do Vitória, que viu o time de coração sair do estádio no ano passado sofrendo um sonoro 8x0, maior goleada da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Para além de chegar vivo no Barradão, o Leão entrou em campo para exorcizar esse "fantasma". Dentro de campo, o baianos até tentaram, mas foram superados por 2x1 no Rio de Janeiro. Evertton Araújo e Pedro marcaram para os cariocas, enquanto Erick descontou para o Leão.

A grande preocupação para a equipe baiana é a situação do departamento médico do clube, que contou com 13 desfalques para o confronto desta quarta-feira (22). Em relação ao último jogo, o capitão Gabriel Baralhas e o centroavante Renato Kayzer foram as novidades na lista de lesionados, o que obrigou o técnico Jair Ventura a se virar com o que tinha.

Veja imagens de Flamengo x Vitória, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 5

A tensão que existia em campo ficou ainda maior aos dois minutos, quando Ramon foi ao chão após dividida com Luiz Araújo e saiu de campo carregado na maca. O lateral voltou e diminuiu a preocupação do técnico rubro-negro, que não esperava ver seu time começar com o controle da posse de bola.

No primeiro momento que o Flamengo viu o Vitória diminuir suas linhas, no entanto, os cariocas deram mais um motivo de preocupação para Jair Ventura. Aos nove minutos, Evertton Araújo aproveitou o espaço deixado pelo meio de campo do Leão e mandou um chutaço de fora da área para encobrir Lucas Arcanjo e abrir o placar no Maracanã.

O gol sofrido no início serviu como um flashback para o time de Salvador. Ao contrário daquele jogo, o Vitória demorou apenas dois minutos para conseguir reagir. Ramon cruzou, Léo Ortiz afastou mal e Erick apareceu na entrada na área. O camisa 33 emendou um voleio e acertou o ângulo do goleiro Rossi, que nada pôde fazer para impedir o empate.

Quem esperava ver um Vitória acuado dentro de campo se surpreendeu com o primeiro tempo do confronto. O Leão mostrou calma para valorizar a posse de bola, fazer triangulações e levar perigo ao time carioca. Apesar da paciência, os baianos não tinham pudor em alongar a bola para Renê sustentar no ataque.

A boa partida do Vitória não significou um Flamengo mal em campo. Muito pelo contrário. Quando tinha a posse, os comandados de Leonardo Jardim rapidamente envolviam os baianos e levavam perigo. Encontraram, porém, dificuldade em armar jogadas pelo centro do campo. Assim como contra o Corinthians, o Leão teve sucesso nos desarmes.

O bom primeiro tempo do Vitória gerou duas reações diferentes após o intervalo. Enquanto o Leão manteve a mesma escalação que iniciou o jogo, o Flamengo entendeu a necessidade de rechear o time com mais titulares e voltou do vestiário com Arrascaeta e Saúl.

O ritmo acelerado do confronto não cessou. Respirar foi difícil para o torcedor do Vitória, ansioso para conseguir um resultado histórico no Maracanã. O ímpeto ofensivo dos cariocas, no entanto, rapidamente fez efeito. Logo aos sete minutos da etapa final, Bruno Henrique cruzou para a área e achou Pedro, que venceu Lucas Arcanjo e recolocou o Urubu na frente do placar.

Ao contrário do primeiro tempo, o Vitória se acuou e demorou para mostrar a mesma tranquilidade vista no início. O time de Jair Ventura foi dominado e forçado a recuar para dentro de seu próprio campo. Era defender em primeiro lugar e depois pensar em outra coisa. Os baianos até chegaram a comemorar o segundo gol, mas a posição irregular de Luan Cândido invalidou o tento. Desse ponto até o fim, o Vitória só se defendeu.

Agora, a definição de quem passará para a próxima fase fica para o duelo no Barradão, em Salvador, no dia 14 de maio. O próximo compromisso do Leão na temporada acontece no domingo (26), quando enfrenta o Athletico-PR na Ligga Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Vitória - 5ª fase da Copa do Brasil (jogo de ida)

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, De La Cruz (Saúl), Luiz Araújo (Samuel Lino), Bruno Henrique (Plata) e Everton Cebolinha (Arrascaeta); Pedro: Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Edenilson); Caíque, Zé Vitor (Zé Breno) e Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro;

Gols: Evertton Araújo (9') e Erick (11'), no primeiro tempo; Pedro (7'), no segundo tempo;

Cartões amarelos: Danilo, Emerson Royal (Flamengo); Tarzia (Vitória);

Público pagante: 41.185 pessoas;

Renda: R$ 3.048.837,50;

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS);