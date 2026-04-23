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Vítima ou 'cavador'? Jogador do Bahia lidera ranking de jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil

Levantamento mostra atletas que mais sofreram pênaltis no país desde 2022

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:02

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Cair na área é um dos lances mais decisivos — e polêmicos — do futebol. No Brasileirão dos últimos anos, alguns jogadores transformaram essas jogadas em vantagem concreta para seus times. Um levantamento inédito do Bolavip Brasil mostra que Vitor Roque, do Palmeiras, Arrascaeta, do Flamengo, e Ademir, do Bahia, são os atletas em atividade no país que mais tiveram pênaltis marcados a seu favor desde 2022.

O estudo considerou todos os pênaltis assinalados por árbitros em partidas do Campeonato Brasileiro entre 2022 e 2026. Além disso, analisou o tempo total em campo de cada atleta e também registrou os casos em que os árbitros entenderam haver simulação, punindo os jogadores com cartão amarelo.

Os dez jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022

Vitor Roque - Palmeiras por Reprodução/Instagram
Ademir - Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Arrascaeta - Flamengo por Divulgação
Eduardo Vargas - Atlético-MG por Celso Pupo/Shutterstock
Robson - Fortaleza por Reprodução
Marinho - Vitória por Victor Ferreira/ECV
Pedro - Flamengo por Gilvan de Souza / Flamengo
Luciano - São Paulo por Imagem: lucianospagnolribeiro | Shutterstock
William Pottker - Avaí por Reprodução
Flaco López - Palmeiras por Cesar Greco/Palmeiras
1 de 10
Vitor Roque - Palmeiras por Reprodução/Instagram

No topo do ranking, os três jogadores aparecem empatados. Vitor Roque e Arrascaeta acumulam sete pênaltis sofridos cada um no período analisado, mesma marca alcançada por Ademir, do Bahia, quando caem na área adversária.

Apesar da igualdade no número de penalidades, a minutagem em campo diferencia o desempenho. Vitor Roque chegou aos sete pênaltis em 5.434 minutos jogados, enquanto Ademir atingiu a mesma marca após 6.676 minutos. Já Arrascaeta precisou de 7.375 minutos em campo para alcançar o total de sete penalidades sofridas pelo Flamengo.

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Ranking

1 - Vitor Roque (Athletico/Palmeiras): 7 pênaltis em 5.434 minutos

2 - Ademir (Atlético-MG/Bahia): 7 pênaltis em 6.676 minutos

3 - Arrascaeta (Flamengo): 7 pênaltis em 7.375 minutos

4 - Eduardo Vargas (Atlético-MG): 5 pênaltis em 2.451 minutos

5 - Robson (Fortaleza/Coritiba): 5 pênaltis em 3.810 minutos

6 - Marinho (Flamengo/Fortaleza/Vitória): 5 pênaltis em 4.774 minutos

7 - Pedro (Flamengo): 5 pênaltis em 6.854 minutos

8 - Luciano (São Paulo): 5 pênaltis em 9.302 minutos

9 - William Pottker (Avaí): 4 pênaltis em 2.084 minutos

10 - Flaco López (Palmeiras): 4 pênaltis em 6.160 minutos

Tags:

Futebol Esportes

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