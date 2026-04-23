FUTEBOL

Vítima ou 'cavador'? Jogador do Bahia lidera ranking de jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil

Levantamento mostra atletas que mais sofreram pênaltis no país desde 2022

Millena Marques

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:02

Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Cair na área é um dos lances mais decisivos — e polêmicos — do futebol. No Brasileirão dos últimos anos, alguns jogadores transformaram essas jogadas em vantagem concreta para seus times. Um levantamento inédito do Bolavip Brasil mostra que Vitor Roque, do Palmeiras, Arrascaeta, do Flamengo, e Ademir, do Bahia, são os atletas em atividade no país que mais tiveram pênaltis marcados a seu favor desde 2022.

O estudo considerou todos os pênaltis assinalados por árbitros em partidas do Campeonato Brasileiro entre 2022 e 2026. Além disso, analisou o tempo total em campo de cada atleta e também registrou os casos em que os árbitros entenderam haver simulação, punindo os jogadores com cartão amarelo.

Os dez jogadores que mais sofreram pênaltis no Brasil desde 2022 1 de 10

No topo do ranking, os três jogadores aparecem empatados. Vitor Roque e Arrascaeta acumulam sete pênaltis sofridos cada um no período analisado, mesma marca alcançada por Ademir, do Bahia, quando caem na área adversária.

Apesar da igualdade no número de penalidades, a minutagem em campo diferencia o desempenho. Vitor Roque chegou aos sete pênaltis em 5.434 minutos jogados, enquanto Ademir atingiu a mesma marca após 6.676 minutos. Já Arrascaeta precisou de 7.375 minutos em campo para alcançar o total de sete penalidades sofridas pelo Flamengo.

Ranking

1 - Vitor Roque (Athletico/Palmeiras): 7 pênaltis em 5.434 minutos

2 - Ademir (Atlético-MG/Bahia): 7 pênaltis em 6.676 minutos

3 - Arrascaeta (Flamengo): 7 pênaltis em 7.375 minutos

4 - Eduardo Vargas (Atlético-MG): 5 pênaltis em 2.451 minutos

5 - Robson (Fortaleza/Coritiba): 5 pênaltis em 3.810 minutos

6 - Marinho (Flamengo/Fortaleza/Vitória): 5 pênaltis em 4.774 minutos

7 - Pedro (Flamengo): 5 pênaltis em 6.854 minutos

8 - Luciano (São Paulo): 5 pênaltis em 9.302 minutos

9 - William Pottker (Avaí): 4 pênaltis em 2.084 minutos