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Fluminense x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 14:00

Maracanã
O Maracanã será o palco da partida Crédito: Daniel Basil/Portal da Copa

Fluminense e Vitória se enfrentam neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O confronto reúne duas equipes em momentos distintos na competição: o Tricolor Carioca briga na parte de cima da tabela e tenta assumir a vice-liderança, enquanto o Leão busca melhorar seu desempenho como visitante para seguir sonhando com uma vaga no G-6.

Onde assistir Fluminense x Vitória ao vivo

A partida entre Fluminense e Vitória terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Vitória x Fluminense

Vitória 0x1 Fluminense - 24ª rodada Brasileirão 2025 por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Fluminense - 31ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fluminense 0x1 Vitória - 12ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fluminense 0x0 Vitória - 23ª rodada Brasileirão 2018 por Mailson Santana/Fluminense FC
Vitória 1x2 Fluminense - 4ª rodada Brasileirão 2018 por Mauricia da Matta/EC Vitória
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Vitória 0x1 Fluminense - 24ª rodada Brasileirão 2025 por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

Fluminense

O Fluminense chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Internacional na última rodada do Brasileirão e também depois do empate em 1x1 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. Apesar dos tropeços recentes, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a 3ª colocação, com 26 pontos, e segue firme na disputa pelas primeiras posições da Série A.

Jogando no Maracanã, o Tricolor tenta manter a força como mandante para encostar no Flamengo, atual vice-líder. Para o confronto, o técnico argentino terá desfalques importantes: Jemmes está suspenso, enquanto Cano e Martinelli seguem em recuperação de lesão.

Vitória

O Vitória chega embalado após golear o Coritiba por 4x1 na última rodada do Brasileirão e garantir vaga nas semifinais da Copa do Nordeste, após bater o Ceará por 1x0, na última quarta-feira (6). O Rubro-Negro ocupa a 9ª posição, com 18 pontos, e tenta se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados.

Apesar da boa fase, o técnico Jair Ventura terá baixas importantes para o confronto. Matheuzinho está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Erick cumpre punição após críticas à arbitragem. O zagueiro Cacá também ficou fora por desgaste físico, o que pode fazer com que o treinador aproveite a já extensa lista de desfalques, que ainda conta com: Gabriel, Edu, Camutanga, Ricceli, Mateus Silva, Dudu, Rúben Ismael e Pedro Henrique, para poupar outros titulares.

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Com seis jogos a menos, Vitória iguala pontuação de primeiro turno do Brasileirão de 2025

Prováveis escalações de Fluminense x Vitória

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Hércules e Nonato; Canobbio, Savarino e Soteldo; Castillo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Neris, Luan Cândido e Ramon; Edenilson, Baralhas e Zé Vitor; Marinho, Renê e Tarzia. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

  • Jogo: Fluminense x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 15ª rodada
  • Data: Sábado, 9 de maio de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)
  • VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Fluminense

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