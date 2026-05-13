OPORTUNIDADE

Construtora oferece mais de 100 vagas de emprego para Salvador e Região Metropolitana; saiba como se candidatar

Há vagas para pedreiros, gesseiros, ceramistas, entre outros

Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:50

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

A construtora MRV abriu 139 vagas de emprego para Salvador e Região Metropolitana. Há vagas para pedreiro, gesseiro, ceramista, carpinteiro, pintor, servente e montador de forma metálica.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da empresa. A MRV não divulgou informações sobre salários.

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Os selecionados, no entanto, receberão benefícios como café da manhã e almoço nas obras, vale-transporte, seguro de vida e cesta básica em cartão