Construtora oferece mais de 100 vagas de emprego para Salvador e Região Metropolitana; saiba como se candidatar

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Millena Marques
Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:50
A construtora MRV abriu 139 vagas de emprego para Salvador e Região Metropolitana. Há vagas para pedreiro, gesseiro, ceramista, carpinteiro, pintor, servente e montador de forma metálica.
As inscrições devem ser feitas por meio do site da empresa. A MRV não divulgou informações sobre salários.
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Os selecionados, no entanto, receberão benefícios como café da manhã e almoço nas obras, vale-transporte, seguro de vida e cesta básica em cartão
Há também benefícios como apoio psicológico, folga no mês de aniversário e flexibilidade de jornada para pais e mães.