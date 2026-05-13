DOR INTENSA

Cólica forte não é normal: como identificar sinais de alerta para a endometriose em adolescentes

No mês de conscientização sobre a doença, especialista orienta sobre sintomas que vão além do comum e destaca a importância de buscar ajuda médica

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:24

Cólica forte não é normal: como identificar sinais de alerta para a endometriose em adolescentes Crédito: (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A cólica menstrual intensa ainda é frequentemente tratada como algo “normal” entre adolescentes. Em muitos casos, porém, pode ser um sinal de alerta para a endometriose, doença que costuma ter diagnóstico tardio no Brasil. A falta de informação e o tabu em torno da menstruação contribuem para que jovens convivam com dor incapacitante sem procurar ajuda.

A endometriose é uma doença inflamatória crônica em que um tecido semelhante ao endométrio, que reveste internamente o útero, cresce fora da cavidade uterina, atingindo órgãos como ovários, trompas, intestino e bexiga. A condição pode causar dor intensa, especialmente durante o período menstrual, além de sintomas como fadiga e, em alguns casos, infertilidade. Maio marca o período de conscientização sobre a doença, que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Jovem perdeu movimentos após tratamento para endometriose 1 de 6

De acordo com a ginecologista Luiza Cromack, professora de medicina da Universidade Veiga de Almeida (UVA), é fundamental diferenciar o desconforto esperado do ciclo menstrual de sinais que indicam algo mais sério. “A dor que impede a adolescente de ir à escola, praticar atividades ou manter sua rotina não deve ser considerada normal. Esse é um dos principais sinais de alerta para investigação”, afirma.

Confira algumas orientações da especialista:

Observe a intensidade da dor

A cólica leve a moderada é comum, mas a dor intensa, que não melhora com analgésicos simples, merece atenção.



A cólica leve a moderada é comum, mas a dor intensa, que não melhora com analgésicos simples, merece atenção. Fique atenta a sintomas associados

Dor ao evacuar, urinar ou durante atividades físicas no período menstrual pode indicar algo além da cólica comum.



Dor ao evacuar, urinar ou durante atividades físicas no período menstrual pode indicar algo além da cólica comum. Impacto na rotina é sinal de alerta

Faltar à escola ou deixar de realizar atividades por causa da dor é um indicativo importante.



Faltar à escola ou deixar de realizar atividades por causa da dor é um indicativo importante. Histórico familiar importa

Casos de endometriose na família aumentam o risco e devem ser considerados na avaliação.



Casos de endometriose na família aumentam o risco e devem ser considerados na avaliação. Procure orientação médica cedo

Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde são capacitados para identificar sintomas, iniciar o tratamento clínico e encaminhar casos para a atenção especializada, quando necessário. O diagnóstico precoce é importante para evitar a progressão da doença.



Para a professora da Universidade Veiga de Almeida, a informação é uma das principais ferramentas para mudar esse cenário. “Quanto mais cedo a adolescente entender o que é esperado e o que não é, maiores são as chances de identificar a doença no início e evitar complicações”, diz.