CRIME

Dona de abrigo é condenada por maus-tratos contra idosos em bairro de Salvador

Instituição foi alvo de uma operação em outubro do ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:30

Idosos eram mantidos em situação "degradante", segundo a denúncia Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia condenou a gestora de um lar de idosos a cinco anos, um mês e 15 dias de prisão pelos crimes de omissão de assistência, exposição a perigo e maus-tratos cometidos contra pessoas acolhidas. Em outubro do ano passado, o Lar Sagrada Família, no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, foi alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária.

A gestora da instituição de longa permanência, Luzania Silva Oliveira, foi condenada após denúncia apresentada pelo MP. Conforme a investigação, entre agosto de 2024 e outubro de 2025, a acusada manteve 19 pessoas, oito delas idosas e 11 menores de 60 anos de idade, em condições consideradas “desumanas e degradantes”.

De acordo com as apurações, os residentes eram privados de alimentação adequada, higiene e cuidados indispensáveis, situação que resultou em lesões corporais e outras violações de direitos.

Ainda segundo a denúncia, Luzania retinha cartões bancários vinculados a benefícios previdenciários e assistenciais dos acolhidos, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos pelas vítimas. Ela havia sido presa em flagrante e permaneceu custodiada preventivamente até o julgamento.