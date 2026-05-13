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Dona de abrigo é condenada por maus-tratos contra idosos em bairro de Salvador

Instituição foi alvo de uma operação em outubro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:30

Idosos eram mantidos em situação
Idosos eram mantidos em situação "degradante", segundo a denúncia Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia condenou a gestora de um lar de idosos a cinco anos, um mês e 15 dias de prisão pelos crimes de omissão de assistência, exposição a perigo e maus-tratos cometidos contra pessoas acolhidas. Em outubro do ano passado, o Lar Sagrada Família, no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, foi alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária

A gestora da instituição de longa permanência, Luzania Silva Oliveira, foi condenada após denúncia apresentada pelo MP. Conforme a investigação, entre agosto de 2024 e outubro de 2025, a acusada manteve 19 pessoas, oito delas idosas e 11 menores de 60 anos de idade, em condições consideradas “desumanas e degradantes”.

De acordo com as apurações, os residentes eram privados de alimentação adequada, higiene e cuidados indispensáveis, situação que resultou em lesões corporais e outras violações de direitos. 

Ainda segundo a denúncia, Luzania retinha cartões bancários vinculados a benefícios previdenciários e assistenciais dos acolhidos, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos pelas vítimas. Ela havia sido presa em flagrante e permaneceu custodiada preventivamente até o julgamento. 

Durante a operação realizada em outubro, equipes do MPBA, da Vigilância Sanitária e profissionais de saúde constataram irregularidades no local, como quartos em condições precárias, com camas e colchões impregnados de urina e fezes, ausência de fraldas e materiais básicos de higiene, escassez de alimentos, medicamentos vencidos e equipe técnica insuficiente para atender os residentes. 

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