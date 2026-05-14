Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MP pede suspensão de shows com cachês 'superfaturados' de R$ 450 mil em cidade da Bahia

Órgão questiona cachês e cobra documentos sobre contratação de Maiara e Maraisa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 07:37

MP pediu cancelamento de shows de Léo Foguete e Rey Vaqueiro
MP pediu cancelamento de shows de Léo Foguete e Rey Vqueiro Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou, nesta quarta-feira (14), a suspensão imediata de contratos firmados pela Prefeitura de Paramirim, no sudoeste da Bahia, para apresentações no São João da cidade. A medida atinge, inicialmente, os shows dos cantores Rey Vaqueiro e Léo Foguete, ambos contratados por R$ 450 mil.

Ambos artistas foram contratados para a festa de Santo Antônio no município. No documento, o MP afirma que os valores pagos pelas atrações “ultrapassam qualquer parâmetro de razoabilidade” e aponta possível descumprimento das orientações estabelecidas em notas técnicas conjuntas elaboradas pelo próprio Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Segundo o órgão, os cachês pagos pela prefeitura estariam acima da média praticada pelos artistas em apresentações realizadas na Bahia no ano passado. O documento aponta que Rey Vaqueiro teve média de contratação de R$ 280 mil nos festejos juninos de 2025. Corrigido pelo IPCA, o valor chegaria a cerca de R$ 290 mil em 2026.

MP pediu cancelamento de shows de Léo Foguete e Rey Vaqueiro

Contrato para show de Rey Vaqueiro foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Léo Foguete foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Rey Vaqueiro foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Léo Foguete foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Rey Vaqueiro foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Léo Foguete foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Rey Vaqueiro foi questionado pelo MP por Reprodução
Contrato para show de Léo Foguete foi questionado pelo MP por Reprodução
1 de 8
Contrato para show de Rey Vaqueiro foi questionado pelo MP por Reprodução

Ainda assim, Paramirim fechou contrato de R$ 450 mil com o artista — uma diferença de 60,71%, conforme cálculo apresentado pelo MP. No caso de Léo Foguete, a média de contratação em 2025 teria sido de R$ 350 mil. Com atualização monetária, o montante chegaria a aproximadamente R$ 362 mil. O cachê firmado pela prefeitura, porém, também foi de R$ 450 mil, valor considerado 28,57% acima da referência.

Além dos dois artistas, o documento menciona a contratação da dupla Maiara e Maraisa, cuja apresentação também estaria prevista para os festejos juninos da cidade. Embora o contrato ainda não tenha sido localizado no Painel Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o MP destaca que a média de cachês da dupla na Bahia supera R$ 700 mil, valor considerado de “alta materialidade” pelos órgãos de controle.

A recomendação também aponta ausência de publicação de outros contratos no PNCP, como os das atrações Waldonys, Marcynho Sensação, Vitinho Forró, Xodó da Bahia e Bonde da 51. Para o Ministério Público, a situação pode representar violação às exigências de transparência previstas na nova Lei de Licitações.

O órgão fixou prazo de cinco dias úteis para que a Prefeitura de Paramirim informe se irá acatar ou não as recomendações. O documento ainda alerta que a ausência de resposta pode resultar em “providências judiciais e administrativas cabíveis”, incluindo eventual responsabilização por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública.

Leia mais

Imagem - Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães

Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães

Imagem - Pai de aluno e diretora são indiciados por morte de adolescente vítima de injúria e ameaça em escola

Pai de aluno e diretora são indiciados por morte de adolescente vítima de injúria e ameaça em escola

Imagem - Jovem de 21 anos é encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa na Bahia

Jovem de 21 anos é encontrada morta com sinais de estrangulamento dentro de casa na Bahia

Tags:

léo Foguete Ministério Público da Bahia (mp-ba) rey Vaqueiro Contratos Superfaturados

Mais recentes

Imagem - Menus do Salvador Restaurant Week 2026 são divulgados; confira opções

Menus do Salvador Restaurant Week 2026 são divulgados; confira opções
Imagem - Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães

Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja na Bahia estava em viagem de Dia das Mães
Imagem - 'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste

'Cidade das Águas' na Bahia é a mais fria do Nordeste