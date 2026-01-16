CARTEIRA DE MOTORISTA

Bom condutor: mais de 15 mil motoristas da Bahia já tiveram CNH renovada automaticamente

Medida entrou em vigor no último dia 9

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:34

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

Mais de 15,2 mil motoristas da Bahia já foram beneficiados pela renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), iniciativa do Governo do Brasil voltada a condutores com bom histórico no trânsito. Até quarta-fera (14), 15.226 baianos tiveram o documento renovado sem precisar ir ao Detran ou pagar taxas, o que resultou em uma economia de R$ 10,68 milhões no estado.

A medida entrou em vigor no último dia 9 e contempla motoristas que não cometeram infrações nos últimos 12 meses e estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). Em todo o país, 323.459 pessoas já tiveram a CNH renovada automaticamente, com economia total estimada em R$ 226,3 milhões.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação 1 de 16

“Por muito tempo, o Sistema de Trânsito Brasileiro tratou todos os motoristas como potenciais infratores, submetendo bons e maus condutores às mesmas exigências e burocracias. A renovação automática da CNH muda esse paradigma ao diferenciar quem se comporta bem de quem se comporta mal, premiando o acerto e não apenas punindo o erro”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho, ao anunciar a medida.

Como funciona

A renovação ocorre diretamente na base nacional de dados, sem necessidade de comparecimento ao Detran. O documento atualizado fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que também passa a exibir o selo de Bom Condutor, como reconhecimento pelo comportamento responsável no trânsito.

Com cerca de 80 milhões de CNHs ativas no Brasil, a expectativa do Governo Federal é que mais de 10 milhões de motoristas sejam beneficiados ao longo do tempo, ampliando o alcance da política do Bom Condutor e incentivando práticas mais seguras nas vias.