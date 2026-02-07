Falha afeta Pix e deixa aplicativos de banco fora do ar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:00
Uma instabilidade técnica afetou o funcionamento do sistema Pix e de aplicativos de diversas instituições financeiras na manhã deste sábado (7), causando dificuldades para usuários realizarem operações bancárias em todo o país.
Segundo registros do site Downdetector, que acompanha o desempenho de serviços digitais, foram contabilizadas mais de 10 mil notificações de falhas envolvendo bancos e plataformas financeiras como Itaú, Santander, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, PicPay, Banco do Brasil, Caixa e PagSeguro, além de relatos ligados ao próprio sistema do Banco Central.
Os problemas incluíram erros de login, lentidão e indisponibilidade de serviços, especialmente em transferências via Pix e operações de internet banking. As reclamações começaram a ganhar força por volta das 11h30 e se intensificaram até perto do meio-dia, quando usuários passaram a relatar dificuldades para acessar aplicativos e concluir transações.
Nas redes sociais, clientes criticaram a instabilidade e relataram transtornos provocados pela interrupção dos serviços. Até o momento, não foi divulgada a causa da falha, e não há confirmação sobre a normalização completa dos sistemas.
Procurados, o Banco Central e as instituições mencionadas ainda não haviam se manifestado até a publicação desta reportagem.