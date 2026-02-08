Mulher é presa com 12 celulares furtados escondidos na roupa durante o Furdunço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:26
Uma ação da Polícia Civil durante o Furdunço, em Salvador, no sábado (7), prendeu uma mulher que escondia 12 celulares furtados na roupa que usava. Outros quatro aparelhos foram localizados dentro da bolsa dela. De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre a festa, também foram registrados seis roubos, 79 furtos e três casos de lesão corporal.
Outras quatro prisões foram registradas por furto, crimes relacionados à Lei Maria da Penha, desacato e porte ilegal de drogas. Entre os presos está um homem foragido por homicídio, que foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial enquanto tentava acessar o circuito Ondina-Barra.
Baiana System fechou o Furdunço com multidão
O esquema especial da SSP para o pré-carnaval em Salvador conta com Portais de Abordagem, Postos Elevados de Observação, câmeras com Sistema de Reconhecimento Facial e Placas e ativação do Centro Integrado de Comando e Controle.
Mais de 37 mil policiais e bombeiros vão atuar nas festas de Salvador e do interior do Estado durante a Operação Carnaval 2026.