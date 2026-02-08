Acesse sua conta
Mulher é presa com 12 celulares furtados escondidos na roupa durante o Furdunço

Balanço da festa foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:26

Mulher escondia os celulares durante a festa
Mulher escondia os celulares durante a festa Crédito: Divulgação

Uma ação da Polícia Civil durante o Furdunço, em Salvador, no sábado (7), prendeu uma mulher que escondia 12 celulares furtados na roupa que usava. Outros quatro aparelhos foram localizados dentro da bolsa dela. De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre a festa, também foram registrados seis roubos, 79 furtos e três casos de lesão corporal. 

Outras quatro prisões foram registradas por furto, crimes relacionados à Lei Maria da Penha, desacato e porte ilegal de drogas. Entre os presos está um homem foragido por homicídio, que foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial enquanto tentava acessar o circuito Ondina-Barra. 

Baiana System fechou o Furdunço com multidão

Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
1 de 5
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO

O esquema especial da SSP para o pré-carnaval em Salvador conta com Portais de Abordagem, Postos Elevados de Observação, câmeras com Sistema de Reconhecimento Facial e Placas e ativação do Centro Integrado de Comando e Controle.

Mais de 37 mil policiais e bombeiros vão atuar nas festas de Salvador e do interior do Estado durante a Operação Carnaval 2026.

