Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Cantora se apresenta em bloco, pipoca e camarotes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:33

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026
Ivete Sangalo Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

A ansiedade acabou: a maior folia de rua do mundo começa nesta quinta-feira (12). Como já é tradição, a cantora Ivete Sangalo sobe no trio em três ocasiões, duas no circuito Dodô (Barra/Ondina) e uma no circuito Osmar (Campo Grande), e também marcará presença em camarotes.

A primeira apresentação de Veveta no Carnaval de Salvador será no sábado (14), com a saída do Bloco Coruja, comandado por ela há pelo menos 24 anos, no circuito Dodô.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo por Divulgação
Ivete Sangalo participou de roda de samba em Trancoso por Reprodução
Ivete Sangalo se convida para casamento de influenciadora Camila Cerqueira durante show por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo agita a Concha Acústica na edição especial da Melhor Segunda com Xanddy por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo dá 'cantada' em intérprete de Libras durante show por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo e Atanael Weber por Reprodução | Instagram
Ivete Sangalo comandou Festival Virada Salvador por Reprodução | Instagram
Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador por Reprodução/Instagram
1 de 23
Ivete Sangalo por Divulgação

No domingo (15), a artista se apresenta no Camarote Villa. Já na segunda-feira (16), volta a desfilar com o Coruja na Barra/Ondina.

O encerramento da programação acontece na terça-feira (17), quando Ivete comanda sua tradicional pipoca no circuito Osmar, no Campo Grande. No mesmo dia, ela também canta no Camarote Salvador.

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador

Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador
Imagem - Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval
Imagem - Oh Polêmico cancela pipoca no circuito Barra/Ondina

Oh Polêmico cancela pipoca no circuito Barra/Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página