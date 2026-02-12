Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:33
A ansiedade acabou: a maior folia de rua do mundo começa nesta quinta-feira (12). Como já é tradição, a cantora Ivete Sangalo sobe no trio em três ocasiões, duas no circuito Dodô (Barra/Ondina) e uma no circuito Osmar (Campo Grande), e também marcará presença em camarotes.
A primeira apresentação de Veveta no Carnaval de Salvador será no sábado (14), com a saída do Bloco Coruja, comandado por ela há pelo menos 24 anos, no circuito Dodô.
No domingo (15), a artista se apresenta no Camarote Villa. Já na segunda-feira (16), volta a desfilar com o Coruja na Barra/Ondina.
O encerramento da programação acontece na terça-feira (17), quando Ivete comanda sua tradicional pipoca no circuito Osmar, no Campo Grande. No mesmo dia, ela também canta no Camarote Salvador.