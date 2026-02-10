Acesse sua conta
Indústria baiana cai quase 10% em dezembro, mas encerra 2025 com leve alta de 0,3%

Refino de Petróleo, com alta de 5,1%, foi o destaque positivo

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:38

Refino de petróleo foi o grande destaque positivo na indústria baiana em 2025 Crédito: Divulgação

O mês de dezembro não deixará saudades para a indústria baiana, que registrou o pior resultado do país, na comparação com novembro, com uma queda de 10,1%, e o segundo pior, quando comparado com o mesmo mês em 2024, neste caso com uma retração de 9,2%. Apesar do baque no último mês de 2025, o setor industrial conseguiu encerrar o ano com uma leve alta de 0,3%, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O pequeno crescimento que foi registrado na produção baiana se sustentou por conta da alta em quatro das 10 atividades que compõem a indústria de transformação. O refino de petróleo, com um aumento de 5,1%, e a fabricação de máquinas e aparelhos elétricos, com 11,5%, foram as atividades que mais contribuíram para a variação positiva. Em nota, o Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) aponta que o avanço do segmento de refino reflete a maior produção de gasolina, óleos combustíveis e querosene de aviação, apesar da retração observada na produção de óleo diesel e GLP.

Petroquímica é o carro-chefe do Polo Industrial de Camaçari

Unipar inaugurou fábrica em Camaçari no final de 2024
Petroquímica é o carro-chefe do Polo Industrial de Camaçari

O destaque negativo ficou por conta da indústria química, que registrou uma retração de 8,2% e foi o segmento que mais segurou a alta geral da indústria na Bahia. A Fieb ressalta o momento desafiador que a petroquímica baiana tem enfrentado, “marcado por um ciclo internacional de baixa atípica, associado ao crescimento contínuo das importações de petroquímicos de segunda geração. Nesse contexto, em 2025 observou-se redução na produção de eteno, propeno, álcoois graxos e outros produtos da segunda geração petroquímica”.

A maior queda em 2025 veio da preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-12,3%), que deu a segunda principal colaboração negativa para a indústria baiana em 2025, caindo pelo segundo ano seguido.

O resultado de dezembro foi a maior queda registrada no último mês do ano desde 2008, quando o mundo enfrentava uma grave crise econômica. Na comparação com outros meses, foi o pior desempenho desde março de 2021.

Veja os setores da indústria baiana que mais serão afetados pela taxação de Trump

Indústria da celulose baiana lidera as exportações para os EUA

Apesar do índice positivo, em 2025, o resultado da produção industrial baiana ficou levemente abaixo do verificado nacionalmente (0,6%), tendo o 8º melhor índice entre os 18 locais pesquisados, 10 dos quais apresentaram altas. Os melhores resultados foram apresentados no Espírito Santo (11,6%), Rio de Janeiro (5,1%) e Santa Catarina (3,2%). Por outro lado, as maiores quedas ocorreram no Mato Grosso do Sul (-12,9%), Rio Grande do Norte (-11,6%) e Mato Grosso (-5,8%).

