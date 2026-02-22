Cor e número da sorte de hoje (22 de fevereiro): harmonia, descanso e fortalecimento dos laços afetivos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia de hoje, domingo, dia 22 de fevereiro, convida ao equilíbrio entre descanso e planejamento. Questões familiares ganham destaque e podem trazer conforto. Ajustes simples na rotina ajudam a começar a próxima semana com mais clareza e segurança.
Áries: Momento ideal para relaxar e reorganizar prioridades.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 6
Touro: Conexões familiares trazem estabilidade emocional.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 2
Gêmeos: Conversas leves fortalecem vínculos. Evite dispersão excessiva.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Câncer: Clima acolhedor favorece o coração. Bom momento para resolver pendências emocionais.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Leão: Reconhecimento dentro da família traz satisfação.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9
Virgem: Organização da semana traz tranquilidade.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 4
Libra: Harmonia nos relacionamentos fortalece sua energia.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Escorpião: Intuição ajuda a resolver questões antigas.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 3
Sagitário: Programas simples trazem alegria genuína.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 1
Capricórnio: Planejamento leve prepara o caminho para bons resultados.
Cor da sorte: Azul escuro
Número da sorte: 11
Aquário: Trocas sinceras fortalecem amizades e vínculos afetivos.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 22
Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 10