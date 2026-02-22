Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (22 de fevereiro): harmonia, descanso e fortalecimento dos laços afetivos

O dia favorece momentos em família, reorganização emocional e pequenas decisões que trazem mais leveza para a semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, domingo, dia 22 de fevereiro, convida ao equilíbrio entre descanso e planejamento. Questões familiares ganham destaque e podem trazer conforto. Ajustes simples na rotina ajudam a começar a próxima semana com mais clareza e segurança.

Áries: Momento ideal para relaxar e reorganizar prioridades.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Touro: Conexões familiares trazem estabilidade emocional.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Gêmeos: Conversas leves fortalecem vínculos. Evite dispersão excessiva.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Câncer: Clima acolhedor favorece o coração. Bom momento para resolver pendências emocionais.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Leão: Reconhecimento dentro da família traz satisfação.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: Organização da semana traz tranquilidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 4

Libra: Harmonia nos relacionamentos fortalece sua energia.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Intuição ajuda a resolver questões antigas.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 3

Sagitário: Programas simples trazem alegria genuína.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 1

Capricórnio: Planejamento leve prepara o caminho para bons resultados.

Cor da sorte: Azul escuro

Número da sorte: 11

Aquário: Trocas sinceras fortalecem amizades e vínculos afetivos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 10

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

