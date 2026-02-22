TELEVISÃO

William Bonner desabafa após estreia no Globo Repórter: 'Tenho medo de fracassar'

Jornalista falou sobre nervosismo, nova fase profissional e parceria com Sandra Annenberg

Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08:45

William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas Crédito: Reprodução/TV Globo

O jornalista William Bonner usou as redes sociais neste sábado (21) para comentar sua estreia como apresentador do Globo Repórter, exibido pela TV Globo na última sexta-feira (20). A nova temporada marca uma fase diferente na carreira do comunicador, que acumula mais de quatro décadas no telejornalismo diário.

No relato, Bonner destacou o nervosismo ao participar de uma reportagem ao lado da colega Sandra Annenberg. “O feat inesperado na reportagem foi muito divertido, mesmo com o meu nervosismo de calouro”, escreveu.

Ele também comentou a experiência de apresentar o programa em um cenário mais intimista, comparado a uma sala de estar. Segundo o jornalista, o ambiente trouxe uma sensação acolhedora. “A apresentação do Globo Repórter num ambiente acolhedor, como uma sala de estar, me trouxe uma sensação confortante de estar em casa com amigos”, afirmou, acrescentando que a proposta é reunir o público diante da tela.

Nova fase como repórter

Além da estreia na apresentação, Bonner revelou que está gravando sua primeira reportagem para a atração. O projeto está sendo realizado no Brasil e, segundo ele, tem como foco ouvir histórias e opiniões de brasileiros.

“Depois de 41 anos em estúdios do telejornalismo diário, eu quis inaugurar essa minha fase profissional conversando diretamente com pessoas”, escreveu. O jornalista contou que as gravações ainda devem durar algumas semanas antes de entrarem em edição.

Em tom sincero, ele admitiu sentir insegurança diante do novo desafio: “Claro que tenho medo de fracassar, mas espero que não. Nossa intenção é que seja interessante e útil”.

Bonner ainda descreveu a rotina intensa desde o início de fevereiro, com compromissos em diferentes cidades e múltiplas tarefas. Apesar do ritmo acelerado, afirmou viver um momento profissional prazeroso e instigante.