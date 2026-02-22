ASTROLOGIA

Se você foi criado por um desses 4 signos, é bem provável que seja mais forte, adaptável e capaz de lidar com qualquer desafio

Segundo astróloga, pessoas educadas por esses signos costumam crescer mais resilientes, práticas e prontas para enfrentar o mundo real

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre é fácil prever como uma criança vai se tornar na vida adulta, mas alguns padrões se repetem. De acordo com a astróloga Linda Nardi, certos signos tendem a criar filhos que crescem mais preparados para lidar com frustrações, responsabilidades e desafios reais. Não se trata de uma criação perfeita ou confortável, mas de um tipo de educação que prioriza autonomia, leitura de contexto e amadurecimento precoce. O resultado costuma aparecer mais tarde, quando esses filhos se destacam pela competência.

Capricórnio: Quem cresce com pais de Capricórnio aprende cedo que nada vem de graça. Esforço, disciplina e mérito são valores centrais, mesmo quando isso parece duro ou injusto na infância. Esses filhos entendem rapidamente que talento sem constância não sustenta resultados. Na vida adulta, costumam ser mais responsáveis, estratégicos e preparados para o mundo real. Dica cósmica: reconheça o quanto sua resiliência foi construída ao longo do tempo.

Escorpião: Pais de Escorpião ensinam seus filhos a observar antes de confiar. A leitura de ambiente, a percepção emocional e a noção de limites são aprendizados constantes. Mesmo que isso gere tensão na infância, esses filhos crescem com uma compreensão mais profunda das pessoas e das situações. Dica cósmica: use sua percepção aguçada como ferramenta, não como defesa.

Virgem: Crescer com pais de Virgem significa conviver com padrões elevados e pouco espaço para acomodação emocional. A lógica costuma vir antes do conforto, o que ensina esses filhos a resolver problemas sozinhos e manter o controle em momentos de crise. Na vida adulta, são pessoas práticas, eficientes e muito competentes. Dica cósmica: permita-se acolher suas emoções sem perder sua clareza.

Sagitário: Pais de Sagitário incentivam independência desde cedo. Em vez de controlar cada passo, eles deixam que os filhos descubram o mundo por conta própria. Isso pode parecer ausência em alguns momentos, mas cria adultos adaptáveis, corajosos e capazes de se virar em qualquer cenário. Dica cósmica: confie na sua capacidade de se reinventar sempre que necessário.