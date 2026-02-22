Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Se você foi criado por um desses 4 signos, é bem provável que seja mais forte, adaptável e capaz de lidar com qualquer desafio

Segundo astróloga, pessoas educadas por esses signos costumam crescer mais resilientes, práticas e prontas para enfrentar o mundo real

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 07:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre é fácil prever como uma criança vai se tornar na vida adulta, mas alguns padrões se repetem. De acordo com a astróloga Linda Nardi, certos signos tendem a criar filhos que crescem mais preparados para lidar com frustrações, responsabilidades e desafios reais. Não se trata de uma criação perfeita ou confortável, mas de um tipo de educação que prioriza autonomia, leitura de contexto e amadurecimento precoce. O resultado costuma aparecer mais tarde, quando esses filhos se destacam pela competência.

Leia mais

Imagem - Hoje (22 de fevereiro), o silêncio revela o que precisa ser ajustado e decisões internas começam a mudar seus próximos caminhos

Hoje (22 de fevereiro), o silêncio revela o que precisa ser ajustado e decisões internas começam a mudar seus próximos caminhos

Imagem - Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Tudo finalmente começa a se encaixar para esses 5 signos antes do fim de fevereiro de 2026

Imagem - O pior fica para trás e 3 signos entram em uma fase muito mais leve até o fim de fevereiro

O pior fica para trás e 3 signos entram em uma fase muito mais leve até o fim de fevereiro

Capricórnio: Quem cresce com pais de Capricórnio aprende cedo que nada vem de graça. Esforço, disciplina e mérito são valores centrais, mesmo quando isso parece duro ou injusto na infância. Esses filhos entendem rapidamente que talento sem constância não sustenta resultados. Na vida adulta, costumam ser mais responsáveis, estratégicos e preparados para o mundo real. Dica cósmica: reconheça o quanto sua resiliência foi construída ao longo do tempo.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Escorpião: Pais de Escorpião ensinam seus filhos a observar antes de confiar. A leitura de ambiente, a percepção emocional e a noção de limites são aprendizados constantes. Mesmo que isso gere tensão na infância, esses filhos crescem com uma compreensão mais profunda das pessoas e das situações. Dica cósmica: use sua percepção aguçada como ferramenta, não como defesa.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Virgem: Crescer com pais de Virgem significa conviver com padrões elevados e pouco espaço para acomodação emocional. A lógica costuma vir antes do conforto, o que ensina esses filhos a resolver problemas sozinhos e manter o controle em momentos de crise. Na vida adulta, são pessoas práticas, eficientes e muito competentes. Dica cósmica: permita-se acolher suas emoções sem perder sua clareza.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Sagitário: Pais de Sagitário incentivam independência desde cedo. Em vez de controlar cada passo, eles deixam que os filhos descubram o mundo por conta própria. Isso pode parecer ausência em alguns momentos, mas cria adultos adaptáveis, corajosos e capazes de se virar em qualquer cenário. Dica cósmica: confie na sua capacidade de se reinventar sempre que necessário.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Tags:

Signo Virgem Escorpião Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante
Imagem - A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez
Imagem - Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais