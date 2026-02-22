'O Agente Secreto' perde nas duas categorias que disputava no BAFTA 2026; veja lista dos vencedores
Apesar da expectativa, produções nacionais foram superadas por longas dos EUA e Noruega
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19:04
O Agente Secreto Crédito: Reprodução
O Brasil até entrou forte na disputa, mas saiu de mãos vazias do BAFTA Awards 2026. Indicado em duas categorias, O Agente Secreto não levou nenhuma estatueta na cerimônia realizada neste domingo (22), em Londres.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa concorria a Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Na primeira categoria, o prêmio ficou com o norte-americano Pecadores. Já na disputa internacional, a vitória foi do norueguês Valor Sentimental.
Wagner Moura marcou presença no tapete vermelho, mas não concorreu individualmente este ano. O ator havia sido premiado recentemente no Golden Globe Awards como melhor ator em filme de drama, o que aumentou as expectativas em torno da produção brasileira.
E não foi apenas O Agente Secreto que ficou pelo caminho. O Brasil também disputou a categoria de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo trabalho em Sonhos de Trem, mas o troféu acabou nas mãos de Michael Bauman, por Uma Batalha Após a Outra.
Na categoria de Melhor Documentário, Petra Costa concorria com Apocalipse nos Trópicos, porém o prêmio foi para Mr. Nobody Against Putin, dirigido por Pavel Talankin e David Borenstein.
Apesar do resultado no Bafta, o clima não é de desânimo total. O Agente Secreto segue como forte candidato ao Academy Awards, marcado para 15 de março, onde disputa categorias de peso, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Desde a estreia, em maio de 2025, o longa acumula reconhecimento: em Festival de Cannes, Mendonça venceu como Melhor Diretor e Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator, além de conquistas no Critics Choice e no Spirit Awards.
Brasil conquista quatro indicações no Bafta 2026
1 de 8
"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor filme e Melhor Direção de Elenco por Divulgação/Vitrine Filmes
Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Melhor Filme Britânico
28 Days Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Louca pelo Garoto
Die My Love
H is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico
Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
Harry Lighton - Pillion
Myrid Carten - A Want in Her
Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman
Melhor Animação
Elio
A Pequena Amélie
Zootopia 2
Melhor Documentário
2000 meters to Andriivka
Apocalipse nos Trópicos
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Direção de Elenco
I Swear
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Melhor Filme Para Crianças e Família
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootopia 2
Melhor Montagem
F1: O Filme
Pecadores
Uma Batalha Após a Outra
Marty Supreme
Casa de Dinamite
Melhor Figurino
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: Parte 2
Melhor Maquiagem e Penteado
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
Pecadores
Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Som
F1: O Filme
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Tempo de Guerra
Filmes brasileiros lançados recentemente
1 de 12
Os Enforcados - Regina e Valério são um casal feliz que busca uma saída para os negócios criminosos da família, mas seus esforços só os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar | Telecine por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes