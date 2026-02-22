Acesse sua conta
'O Agente Secreto' perde nas duas categorias que disputava no BAFTA 2026; veja lista dos vencedores

Apesar da expectativa, produções nacionais foram superadas por longas dos EUA e Noruega

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19:04

O Agente Secreto
O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O Brasil até entrou forte na disputa, mas saiu de mãos vazias do BAFTA Awards 2026. Indicado em duas categorias, O Agente Secreto não levou nenhuma estatueta na cerimônia realizada neste domingo (22), em Londres.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa concorria a Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Na primeira categoria, o prêmio ficou com o norte-americano Pecadores. Já na disputa internacional, a vitória foi do norueguês Valor Sentimental.

Wagner Moura marcou presença no tapete vermelho, mas não concorreu individualmente este ano. O ator havia sido premiado recentemente no Golden Globe Awards como melhor ator em filme de drama, o que aumentou as expectativas em torno da produção brasileira.

E não foi apenas O Agente Secreto que ficou pelo caminho. O Brasil também disputou a categoria de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo trabalho em Sonhos de Trem, mas o troféu acabou nas mãos de Michael Bauman, por Uma Batalha Após a Outra.

Na categoria de Melhor Documentário, Petra Costa concorria com Apocalipse nos Trópicos, porém o prêmio foi para Mr. Nobody Against Putin, dirigido por Pavel Talankin e David Borenstein.

Apesar do resultado no Bafta, o clima não é de desânimo total. O Agente Secreto segue como forte candidato ao Academy Awards, marcado para 15 de março, onde disputa categorias de peso, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Desde a estreia, em maio de 2025, o longa acumula reconhecimento: em Festival de Cannes, Mendonça venceu como Melhor Diretor e Wagner Moura foi premiado como Melhor Ator, além de conquistas no Critics Choice e no Spirit Awards.

Brasil conquista quatro indicações no Bafta 2026

"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor filme e Melhor Direção de Elenco por Divulgação/Vitrine Filmes
O principal destaque é o longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, que aparece duas vezes entre os concorrentes. O filme disputa o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira e também concorre a Melhor Roteiro Original por Divulgação
Outra indicação importante veio na categoria de Melhor Documentário, com "Apocalipse nos Trópicos" por Divulgação
Apocalipse nos Trópicos é o novo trabalho da cineasta Petra Costa, que volta a colocar o país no radar do cinema político e autoral fora do eixo hollywoodiano por Divulgação
A quarta nomeação brasileira aparece em uma área técnica de grande prestígio por Reprodução
"Sonhos de Trem" por Reprodução
O fotógrafo Adolpho Veloso concorre ao Bafta de Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem" por Divulgação
Adolpho Veloso por Reprodução
1 de 8
"O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Melhor filme e Melhor Direção de Elenco por Divulgação/Vitrine Filmes

Confira a lista de vencedores em cada categoria:

Melhor Filme

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Marty Supreme

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirât
  • The Voice of Hind Rajab

Melhor roteiro original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion

Melhor Ator

  • Robert Aramayo, “I Swear”
  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • Leonardo DiCaprio, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Ethan Hawke, “Blue Moon”
  • Michael B. Jordan, “Pecadores”
  • Jesse Plemons, “Bugonia”

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley, “Hamnet”
  • Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue”
  • Chase Infiniti, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Renate Reinsve, “Valor Sentimental”
  • Emma Stone, “Bugonia”

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Paul Mescal, “Hamnet”
  • Peter Mullan, “I Swear”
  • Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Stellan Skarsgård, “Valor Sentimental”

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Odessa A’zion, “Marty Supreme”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor Sentimental”
  • Wunmi Mosaku, “Pecadores”
  • Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
  • Teyana Taylor, “Uma Batalha Após a Outra”
  • Emily Watson, “Hamnet”

Melhor Direção

  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Chloé Zhao - Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
1 de 18
Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

Melhor Filme Britânico

  • 28 Days Later
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Louca pelo Garoto
  • Die My Love
  • H is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

  • Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
  • Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
  • Harry Lighton - Pillion
  • Myrid Carten - A Want in Her
  • Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman

Melhor Animação

  • Elio
  • A Pequena Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Documentário

  • 2000 meters to Andriivka
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

  • I Swear
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme

Melhor Filme Para Crianças e Família

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Melhor Montagem

  • F1: O Filme
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Marty Supreme
  • Casa de Dinamite

Melhor Figurino

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Maquiagem e Penteado

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Som

  • F1: O Filme
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Tempo de Guerra

Filmes brasileiros lançados recentemente

Os Enforcados - Regina e Valério são um casal feliz que busca uma saída para os negócios criminosos da família, mas seus esforços só os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar | Telecine por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes
O Agente Secreto - Em 1977, um especialista em tecnologia foge de um passado misterioso e retorna à sua cidade natal, Recife, em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procurava por Reprodução
Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa - Chico Bento e sua turma precisam se unir para salvar a goiabeira de Nhô Lau quando ela é colocada em risco pelo arrogante coronel Dotô Agripino | Prime Vídeo por Divulgação
Homem com "H" - As diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso, desde a sua infância, passando pela adolescência e a vida adulta | Netflix  por Divulgação
Manas - Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó, Marcielle, de 13 anos, decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua família e as mulheres da sua comunidade | Telecine por Reprodução
O Último Azul - Para maximizar a produtividade econômica, o governo ordena que os idosos se mudem para colônias habitacionais distantes. Tereza, 77, se recusa - em vez disso, embarca em uma jornada pela Amazônia que mudará seu destino para sempre  por Divulgação
O Filho de Mil Homens - Em uma pequena vila, um pescador solitário com o sonho de ter um filho se conecta, de forma extraordinária, a um grupo de pessoas e seus segredos | Netflix por Marcos Serra Lima/ Netflix
Kasa Branca - Quando Dé recebe a notícia de que sua avó está em fase terminal de Alzheimer, decide aproveitar os últimos dias de vida com ela, junto com seus melhores amigos | Telecine por Divulgação
A Melhor Mãe do Mundo - Uma mãe desesperada foge com os filhos e transforma a dura realidade deles em uma jornada emocionante | Netlix por Reprodução
Malu - Malu é uma atriz de 50 anos desempregada, presa entre mãe conservadora e filha distanciada, buscando recomeçar em meio a traumas e memórias | Globoplay por Reprodução
Enterre seus Mortos - O coletor de animais atropelados Edgar Wilson planeja uma fuga com sua namorada Nete, mas tem sonhos violentos | Globoplay por Reprodução
Oeste Outra Vez - Totó e Durval são abandonados pela mesma mulher. Motivados pelo abandono, eles iniciam uma intensa guerra entre si | Telecine por Reprodução
1 de 12
Os Enforcados - Regina e Valério são um casal feliz que busca uma saída para os negócios criminosos da família, mas seus esforços só os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar | Telecine por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhores Efeitos Especiais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1: O Filme
  • Frankenstein
  • O Ônibus Perdido
  • Como Treinar o Seu Dragão

Melhor Curta Britânico

  • Magid/Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Melhor Curta Britânico de Animação

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys In Paradise

Revelação do Ano

  • Chase Infiniti
  • Miles Caton
  • Robert Aramayo
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

