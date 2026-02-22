VEJA VÍDEO

João Gomes interrompe show para homenagear pesquisadora Tatiana Sampaio: 'Maior celebridade'

Professora da UFRJ foi ovacionada no Desfile das Campeãs por seu trabalho de 30 anos em pesquisas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19:30

João Gomes homenageia a pesquisadora Tatiana Sampaio em show Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser apenas mais uma noite de festa no Sambódromo acabou se transformando em um dos momentos mais comentados do Carnaval carioca. Durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, a cientista Tatiana Sampaio foi surpreendida com uma homenagem pública do cantor João Gomes.

A pesquisadora estava no espaço Folia Tropical quando João interrompeu a apresentação, apontou para ela na plateia e declarou ao microfone: “Você é a maior celebridade que temos aqui hoje”. Bastou a frase para que o público começasse a gritar o nome dela em coro. Visivelmente emocionada e um pouco sem graça, Tatiana recebeu um abraço e um beijo carinhoso do cantor, sob aplausos.

O reconhecimento não veio por acaso. Professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana lidera há quase 30 anos pesquisas sobre a polilaminina, uma molécula experimental que tem mostrado potencial para estimular a regeneração de células nervosas em casos de lesão medular. O estudo abre caminhos para que pacientes que perderam movimentos possam recuperar parte da mobilidade.

Os avanços chamaram atenção da comunidade científica e recentemente receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para testes clínicos, um passo importante para transformar a pesquisa em tratamento acessível no futuro.