João Gomes interrompe show para homenagear pesquisadora Tatiana Sampaio: 'Maior celebridade'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 19:30
O que era para ser apenas mais uma noite de festa no Sambódromo acabou se transformando em um dos momentos mais comentados do Carnaval carioca. Durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, a cientista Tatiana Sampaio foi surpreendida com uma homenagem pública do cantor João Gomes.
A pesquisadora estava no espaço Folia Tropical quando João interrompeu a apresentação, apontou para ela na plateia e declarou ao microfone: “Você é a maior celebridade que temos aqui hoje”. Bastou a frase para que o público começasse a gritar o nome dela em coro. Visivelmente emocionada e um pouco sem graça, Tatiana recebeu um abraço e um beijo carinhoso do cantor, sob aplausos.
Polilaminina
O reconhecimento não veio por acaso. Professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana lidera há quase 30 anos pesquisas sobre a polilaminina, uma molécula experimental que tem mostrado potencial para estimular a regeneração de células nervosas em casos de lesão medular. O estudo abre caminhos para que pacientes que perderam movimentos possam recuperar parte da mobilidade.
Os avanços chamaram atenção da comunidade científica e recentemente receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para testes clínicos, um passo importante para transformar a pesquisa em tratamento acessível no futuro.