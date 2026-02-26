Acesse sua conta
Integrante do BDM suspeito de balear duas crianças é preso na saída de motel na Bahia

Suspeito estava acompanhado de um parceiro, que conseguiu fugir do local

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20:08

Jonas é apontado pela polícia como integrante do Bonde do Maluco (BDM)
Jonas é apontado pela polícia como integrante do Bonde do Maluco (BDM)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na cidade de Itabela, no sul do estado, nesta quarta-feira (25), suspeito de participação em uma dupla tentativa de homicídio. Ele é apontado pela polícia como integrante do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM).

O suspeito foi identificado como Jonas Mangueiras Santos. Ele foi localizado no Centro de Itabela, durante a noite, quando saía do Motel Só Love com outro integrante da facção. Por volta das 22h30, os dois foram flagrados por uma viatura da Polícia Militar e tentaram fugir do local.

Integrante do BDM foi preso em Itabela

Jonas é apontado pela polícia como integrante do Bonde do Maluco (BDM)
O parceiro conseguiu escapar, mas Jonas foi preso. Funcionários do motel relataram que os dois se hospedaram no estabelecimento na terça-feira (24). Em depoimento, Jonas informou que é natural de Guaratinga, também no Sul da Bahia, estava na cidade de Vila Valério, no Espírito Santo, e que chegou a Itabela há dois dias. Investigações da Polícia Civil indicam que a dupla pode estar envolvida em uma tentativa de duplo homicídio ocorrida no mesmo dia.

Na ocasião, duas crianças, uma de 12 anos e outra de 6, ficaram gravemente feridas após serem baleadas em uma rua durante um tiroteio.

Segundo a polícia, com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, um carregador com 14 munições, um pino plástico contendo cocaína, um rádio comunicador, um iPhone 13 Pro Max e um cartão de crédito.

Nesta quinta-feira, o suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

