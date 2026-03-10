Acesse sua conta
Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

Análise estatística aponta favoritismo de produções estrangeiras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:48

Wagner Moura em
Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Divulgação

Um levantamento publicado pela revista The Hollywood Reporter aponta que o filme 'O Agente Secreto' corre o risco real de sair da 98ª edição do Oscar sem levar nenhuma estatueta para casa.

A revista cruzou dados de prêmios precursores (como o Globo de Ouro e o SAG), tendências históricas da Academia e avaliações da crítica especializada e o resultado apontou que o favoritismo da noite está concentrado nos blockbusters americanos "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra".

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
1 de 18
Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura aparece com 20,3% de chances, ficando atrás de Michael B. Jordan (32,2%) e Timothée Chalamet (31,3%). Segundo a publicação, a diferença entre os líderes é tão pequena que o resultado é quase imprevisível, mas a tendência ainda favorece os astros de Hollywood.

Aqui o balde de água fria é maior, na categoria Melhor Filme, 'O Agente Secreto' aparece com apenas 1,1% de probabilidade de vitória, enquanto "Uma Batalha Após a Outra" domina com mais de 62%.

Melhor Filme Internacional: O longa brasileiro ocupa a segunda posição (27,4%), mas ainda está atrás do favorito "Valor Sentimental" (42,9%).

‘O Agente Secreto’ chega à Netflix neste sábado (7); saiba o horário em que estará disponível

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar 2026 e iguala recorde histórico de Cidade de Deus

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

Melhor Elenco: Na estreia desta categoria no Oscar, o Brasil aparece com 4,5% de chances, contra os esmagadores 61% de "Pecadores".

Apesar dos números desanimadores, a própria revista admite que existem pontos cegos. Como a categoria de "Melhor Elenco" é nova, não existem dados históricos para saber o quanto ela pode impulsionar um filme nas outras indicações.

A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 15 de março.

