CINEMA

Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

Análise estatística aponta favoritismo de produções estrangeiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:48

Wagner Moura em "O Agente Secreto" Crédito: Divulgação

Um levantamento publicado pela revista The Hollywood Reporter aponta que o filme 'O Agente Secreto' corre o risco real de sair da 98ª edição do Oscar sem levar nenhuma estatueta para casa.

A revista cruzou dados de prêmios precursores (como o Globo de Ouro e o SAG), tendências históricas da Academia e avaliações da crítica especializada e o resultado apontou que o favoritismo da noite está concentrado nos blockbusters americanos "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra".

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura aparece com 20,3% de chances, ficando atrás de Michael B. Jordan (32,2%) e Timothée Chalamet (31,3%). Segundo a publicação, a diferença entre os líderes é tão pequena que o resultado é quase imprevisível, mas a tendência ainda favorece os astros de Hollywood.

Aqui o balde de água fria é maior, na categoria Melhor Filme, 'O Agente Secreto' aparece com apenas 1,1% de probabilidade de vitória, enquanto "Uma Batalha Após a Outra" domina com mais de 62%.

Melhor Filme Internacional: O longa brasileiro ocupa a segunda posição (27,4%), mas ainda está atrás do favorito "Valor Sentimental" (42,9%).

Melhor Elenco: Na estreia desta categoria no Oscar, o Brasil aparece com 4,5% de chances, contra os esmagadores 61% de "Pecadores".

Apesar dos números desanimadores, a própria revista admite que existem pontos cegos. Como a categoria de "Melhor Elenco" é nova, não existem dados históricos para saber o quanto ela pode impulsionar um filme nas outras indicações.