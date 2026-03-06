Acesse sua conta
‘O Agente Secreto’ chega à Netflix neste sábado (7); saiba o horário em que estará disponível

Após sucesso nos cinemas, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho estreia no streaming

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 19:10

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

Antes do previsto! A Netflix confirmou nesta sexta-feira (6) a data de estreia do longa-metragem “O Agente Secreto” na plataforma. Após quatro meses de exibição exclusiva nos cinemas, o filme chegará ao catálogo do streaming neste sábado (7), às 00h01, no horário de Brasília. A disponibilização é fruto de uma parceria firmada entre os produtores e a Netflix.

A obra teve destaque em premiações internacionais, vencendo a categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro e recebendo quatro indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Filme. Mesmo com a estreia no streaming, o longa continua em cartaz em algumas salas do país, tendo levado cerca de 2,5 milhões de brasileiros aos cinemas.

Para o diretor Kleber Mendonça Filho, o lançamento na Netflix é uma oportunidade para novos espectadores assistirem à produção e para que outros possam revê-la: “Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas outras pessoas que se sentiram sensibilizadas”, afirmou.

Dirigida por Kleber e protagonizada por Wagner Moura, a trama se passa durante a ditadura militar, no final da década de 70. O enredo acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que está em processo de mudança de São Paulo para Recife, sua cidade natal. Ao chegar à capital pernambucana em pleno Carnaval, ele percebe perigos que não imaginava.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

O filme concorre ao Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura. A cerimônia ocorrerá no dia 15 de março.

