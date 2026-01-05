Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'

Atores tiveram vários desentendimentos nos bastidores da trama que terminou em outubro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:31

Cauã Reymond e Bella Campos
Cauã Reymond e Bella Campos Crédito: Reprodução | Instagram

Os atores de “Vale Tudo”, Bella Campos e Cauã Reymond voltaram a movimentar as redes sociais. A atriz deixou de seguir o ator no Instagram, e Cauã também não segue mais a ex-colega de trabalho.

Não há confirmação sobre o unfollow, mas o gesto reacendeu a repercussão sobre o desentendimento que ocorreu durante as gravações da novela. A treta toda nos bastidores da trama, que terminou em outubro de 2025, começou depois do burburinho de que a atriz teria reclamado do odor das axilas de Cauã Reymond, além de mencionado questões de machismo.

Bella Campos e Cauã Reymond

Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
1 de 9
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução

Leia mais

Imagem - Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos no Catar

Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos no Catar

Imagem - Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Além disso, Cauã Reymond teria criticado a atuação de Bella Campos para a direção da trama, levando-a a fazer uma queixa formal no compliance da Globo, acusando-o de machismo e mau colega. O conflito se escalou para uma discussão pública no estacionamento, envolvendo gestos agressivos e reclamações de Bella sobre o comportamento dele.

Leia mais

Imagem - Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb relata violência psicológica em vídeo do Ministério Público

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb relata violência psicológica em vídeo do Ministério Público

Imagem - No último dia de ‘Vale Tudo’, Cauã Reymond publica foto completamente nu e agita web; veja

No último dia de ‘Vale Tudo’, Cauã Reymond publica foto completamente nu e agita web; veja

Imagem - Cauã Reymond posa com Bella Campos e celebra reta final de Vale Tudo

Cauã Reymond posa com Bella Campos e celebra reta final de Vale Tudo

A atriz também teria reclamado do hálito e suor do colega, a que ele teria respondido de forma provocativa, de acordo com a coluna de Carla Bittencourt. Após o caso se espalhar, ex-parceiras de Cauã, com Mariana Goldfarb e Grazi Massafera, publicaram mensagens enigmáticas, e outro ator, Humberto Carrão, também teria se estranhado com Cauã, de acordo com a revista Veja.

De acordo com o jornal CNN, a atriz Taís Araújo, que interpretou a mãe de Maria de Fátima na trama, as denúncias da artista ao comportamento do colega de elenco, de fato, aconteceram, mas foram no começo das gravações e a história foi divulgada apenas quando “já era velha”.

Tags:

Cauã Reymond Bella Campos

Mais recentes

Imagem - Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra

Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra
Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
Imagem - Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
03

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios
04

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios