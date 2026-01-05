Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:31
Os atores de “Vale Tudo”, Bella Campos e Cauã Reymond voltaram a movimentar as redes sociais. A atriz deixou de seguir o ator no Instagram, e Cauã também não segue mais a ex-colega de trabalho.
Não há confirmação sobre o unfollow, mas o gesto reacendeu a repercussão sobre o desentendimento que ocorreu durante as gravações da novela. A treta toda nos bastidores da trama, que terminou em outubro de 2025, começou depois do burburinho de que a atriz teria reclamado do odor das axilas de Cauã Reymond, além de mencionado questões de machismo.
Bella Campos e Cauã Reymond
Além disso, Cauã Reymond teria criticado a atuação de Bella Campos para a direção da trama, levando-a a fazer uma queixa formal no compliance da Globo, acusando-o de machismo e mau colega. O conflito se escalou para uma discussão pública no estacionamento, envolvendo gestos agressivos e reclamações de Bella sobre o comportamento dele.
A atriz também teria reclamado do hálito e suor do colega, a que ele teria respondido de forma provocativa, de acordo com a coluna de Carla Bittencourt. Após o caso se espalhar, ex-parceiras de Cauã, com Mariana Goldfarb e Grazi Massafera, publicaram mensagens enigmáticas, e outro ator, Humberto Carrão, também teria se estranhado com Cauã, de acordo com a revista Veja.
De acordo com o jornal CNN, a atriz Taís Araújo, que interpretou a mãe de Maria de Fátima na trama, as denúncias da artista ao comportamento do colega de elenco, de fato, aconteceram, mas foram no começo das gravações e a história foi divulgada apenas quando “já era velha”.