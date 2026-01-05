FIM DO CONFLITO?

Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'

Atores tiveram vários desentendimentos nos bastidores da trama que terminou em outubro de 2025

Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17:31

Cauã Reymond e Bella Campos Crédito: Reprodução | Instagram

Os atores de “Vale Tudo”, Bella Campos e Cauã Reymond voltaram a movimentar as redes sociais. A atriz deixou de seguir o ator no Instagram, e Cauã também não segue mais a ex-colega de trabalho.

Não há confirmação sobre o unfollow, mas o gesto reacendeu a repercussão sobre o desentendimento que ocorreu durante as gravações da novela. A treta toda nos bastidores da trama, que terminou em outubro de 2025, começou depois do burburinho de que a atriz teria reclamado do odor das axilas de Cauã Reymond, além de mencionado questões de machismo.

Além disso, Cauã Reymond teria criticado a atuação de Bella Campos para a direção da trama, levando-a a fazer uma queixa formal no compliance da Globo, acusando-o de machismo e mau colega. O conflito se escalou para uma discussão pública no estacionamento, envolvendo gestos agressivos e reclamações de Bella sobre o comportamento dele.

A atriz também teria reclamado do hálito e suor do colega, a que ele teria respondido de forma provocativa, de acordo com a coluna de Carla Bittencourt. Após o caso se espalhar, ex-parceiras de Cauã, com Mariana Goldfarb e Grazi Massafera, publicaram mensagens enigmáticas, e outro ator, Humberto Carrão, também teria se estranhado com Cauã, de acordo com a revista Veja.