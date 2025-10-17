No último dia de ‘Vale Tudo’, Cauã Reymond publica foto completamente nu e agita web; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:29
O ator Cauã Reymond que já tinha publicado fotos sensuais de cueca para se despedir de César, personagem que interpreta em “Vale Tudo” usou as redes sociais para deixar mais um registro exalando sensualidade e ousadia.
Cauã Reymond
O artista de 45 anos publicou uma foto em que aparece completamente nu, mostrando as nádegas, apenas com a mão na região íntima frontal. “Valeu, César”, escreveu na legenda da foto. O registro, que recebeu mais de 50 mil curtidas em menos de 15 minutos, foi feito exatamente no dia que marca o fim de “Vale Tudo”, nesta sexta-feira (17).
A publicação recebeu diversos comentários derretidos de seguidores, e outros entraram na brincadeira. “Criatura, você é viúvo. Olha a compostura”, escreveu a jornalista Rita Batista com um emoji de riso. “Graças a Deus meus exames cardíacos estão todos organizados”, brincou outra seguidora. “Tomando meu remédio de pressão urgente”, escreveu o produtor de TV Claudinho Silva que tem uma foto com o ator nas redes sociais.