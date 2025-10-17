SEXY

No último dia de ‘Vale Tudo’, Cauã Reymond publica foto completamente nu e agita web; veja

Ator postou foto ousada e chamou atenção de seguidores

Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:29

Cauã Reymond posou nu Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Cauã Reymond que já tinha publicado fotos sensuais de cueca para se despedir de César, personagem que interpreta em “Vale Tudo” usou as redes sociais para deixar mais um registro exalando sensualidade e ousadia.

O artista de 45 anos publicou uma foto em que aparece completamente nu, mostrando as nádegas, apenas com a mão na região íntima frontal. “Valeu, César”, escreveu na legenda da foto. O registro, que recebeu mais de 50 mil curtidas em menos de 15 minutos, foi feito exatamente no dia que marca o fim de “Vale Tudo”, nesta sexta-feira (17).

Foto publicada por Cauã Reymond Crédito: Reprodução | Instagram