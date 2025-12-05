Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de 3 anos dada como morta permanece viva por horas sem cuidado médico e morre em UTI

Família denuncia falha médica no caso

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:26

Miguel foi dado como morto em hospital
Miguel foi dado como morto em hospital Crédito: Reprodução

A família de um menino de 3 anos denuncia que ele foi declarado morto por um hospital particular do Recife, mas permaneceu vivo por aproximadamente cinco horas sem receber atendimento médico. Miguel, que tinha paralisia cerebral e utilizava sonda gástrica e traqueostomia, morreu apenas horas depois, já na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com o g1.

Segundo a mãe, Laís Lima, o garoto foi levado ao Hospital Infantil Mandacaru, no bairro do Torreão, na tarde de segunda-feira (1º), apresentando palidez e dificuldade para respirar. A unidade teria informado que a criança chegou em parada cardiorrespiratória e que as equipes tentaram reanimá-la por 26 minutos, sem sucesso. A família recebeu a notícia do suposto óbito mais de uma hora após a chegada ao local.

Laís relata, porém, que ao ver o corpo do filho percebeu que ele ainda apresentava “gasps” — movimentos respiratórios curtos que podem ocorrer em quadros críticos. Imagens feitas pela família mostram que, mesmo envolvido em TNT e já passando por procedimentos de preparação do corpo, Miguel continuava com sinais vitais aparentes, como temperatura corporal preservada e coloração normal dos lábios.

Miguel foi dado como morto em hospital

Miguel foi dado como morto em hospital por Reprodução
Miguel foi dado como morto em hospital por Reprodução
Miguel foi dado como morto em hospital por Reprodução
Miguel foi dado como morto em hospital por Reprodução
1 de 4
Miguel foi dado como morto em hospital por Reprodução

A mãe afirma que o menino permaneceu cerca de cinco horas nessa condição, sem que a equipe médica retomasse o atendimento. Só então, ele foi levado à UTI, onde permaneceu por mais oito horas, até morrer definitivamente. A unidade pertence ao grupo Hapvida, que declarou, em nota, que o paciente recebeu assistência imediata e todos os cuidados necessários conforme seu estado clínico.

De acordo com a família, Miguel havia sido atendido no dia anterior em outra unidade, após apresentar febre e desconforto respiratório. Ele realizou exames, recebeu medicação e foi liberado. O menino era acompanhado em casa por uma equipe de home care fornecida pelo plano de saúde. Na segunda, diante da piora, uma fisioterapeuta que o atendia recomendou que ele fosse levado novamente ao hospital.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a conduta da equipe médica e esclarecer se houve negligência no atendimento.

Leia mais

Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Imagem - Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Ataque em oficina: jovem é executado durante serviço por dupla armada na Grande Salvador

Imagem - Blogueiro com 45 mil seguidores e missionário: quem é o pastor de 27 anos morto a tiros na Bahia

Blogueiro com 45 mil seguidores e missionário: quem é o pastor de 27 anos morto a tiros na Bahia

Tags:

Morto Hospital Menino

Mais recentes

Imagem - ‘Rainha do Tecnobrega’: cantora é morta asfixiada e suspeito tenta alterar cena do crime

‘Rainha do Tecnobrega’: cantora é morta asfixiada e suspeito tenta alterar cena do crime
Imagem - 'OAB da Medicina': Senado aprova projeto que cria exame obrigatório para médicos

'OAB da Medicina': Senado aprova projeto que cria exame obrigatório para médicos
Imagem - CPMI do INSS: deputado pede ao STF extradição de filho de Lula

CPMI do INSS: deputado pede ao STF extradição de filho de Lula

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort