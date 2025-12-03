Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médica que fraudou cotas para entrar em universidade vai pagar R$ 720 mil em reparação

Investigada assinou acordo que prevê pagamento parcelado em 100 vezes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:52

iversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) Crédito: Reprodução

Uma médica acusada de fraudar o sistema de cotas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) para ingressar no curso de Medicina firmou um acordo de reparação financeira no valor de R$ 720 mil. A profissional, identificada como Mariana Barbosa Lobo, entrou na instituição em 2018 e concluiu a graduação com colação de grau em fevereiro de 2024, conforme divulgado pelo jornal O Globo.

O acordo, celebrado com o Ministério Público Federal (MPF), determina que o valor seja pago em 100 parcelas mensais de R$ 7,2 mil, com início previsto para janeiro de 2026 e correção anual pela inflação oficial.

Segundo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o dinheiro arrecadado será destinado ao financiamento de bolsas para estudantes negros de Medicina da Unirio que ingressarem pelo sistema de cotas. Parte da indenização também será utilizada para custear o curso de Letramento Racial oferecido pela universidade.

Além do pagamento, a médica deverá participar do curso de Letramento Racial, que prevê 45 horas de aulas teóricas e 15 horas práticas, todas síncronas, com exigência de frequência mínima de 75% e avaliação de trabalhos.

A irregularidade apontada envolve o descumprimento de critérios étnico-raciais previstos na Lei de Cotas, de 2012, que reserva 50% das vagas das universidades federais a estudantes de escolas públicas, destinando parte delas a candidatos negros, pardos e indígenas. Mesmo sob investigação, Mariana conseguiu evitar o cancelamento da matrícula por decisão da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o que permitiu que concluísse o curso normalmente.

Leia mais

Imagem - Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos

Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Imagem - Veja como impedir que outras pessoas abram conta bancária em seu nome

Veja como impedir que outras pessoas abram conta bancária em seu nome

Tags:

Fraude Cotas Médica Pagamento

Mais recentes

Imagem - 'Não faz isso com a mamãe': menino de 5 anos impede o pai de matar a mãe

'Não faz isso com a mamãe': menino de 5 anos impede o pai de matar a mãe
Imagem - Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos

Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos
Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia
02

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
03

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil