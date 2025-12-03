ACORDO

Médica que fraudou cotas para entrar em universidade vai pagar R$ 720 mil em reparação

Investigada assinou acordo que prevê pagamento parcelado em 100 vezes

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:52

iversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) Crédito: Reprodução

Uma médica acusada de fraudar o sistema de cotas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) para ingressar no curso de Medicina firmou um acordo de reparação financeira no valor de R$ 720 mil. A profissional, identificada como Mariana Barbosa Lobo, entrou na instituição em 2018 e concluiu a graduação com colação de grau em fevereiro de 2024, conforme divulgado pelo jornal O Globo.

O acordo, celebrado com o Ministério Público Federal (MPF), determina que o valor seja pago em 100 parcelas mensais de R$ 7,2 mil, com início previsto para janeiro de 2026 e correção anual pela inflação oficial.

Segundo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o dinheiro arrecadado será destinado ao financiamento de bolsas para estudantes negros de Medicina da Unirio que ingressarem pelo sistema de cotas. Parte da indenização também será utilizada para custear o curso de Letramento Racial oferecido pela universidade.

Além do pagamento, a médica deverá participar do curso de Letramento Racial, que prevê 45 horas de aulas teóricas e 15 horas práticas, todas síncronas, com exigência de frequência mínima de 75% e avaliação de trabalhos.