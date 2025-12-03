Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não faz isso com a mamãe': menino de 5 anos impede o pai de matar a mãe

A criança se colocou entre os dois no momento em que o agressor esfaqueou a mulher

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:30

Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Shutterstock

A reação de um menino de cinco anos impediu que a mãe fosse morta durante um ataque do pai, no último domingo (30), em Florianópolis (SC). A criança se colocou entre os dois no momento em que o agressor, Adriano Vieira Alves, já havia ferido a mulher com um golpe de faca na costela. Após a violência dentro de casa, ele fugiu.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, Adriano passou a noite e o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, tomado por ciúmes, iniciou uma sequência de ofensas e agressões físicas, com socos, tapas e puxões de cabelo. Durante o ataque, ele chegou a ameaçar “dar um fim” na companheira antes de usar uma faca de caça contra ela.

Com base nas informações repassadas via rádio, a guarnição da PM localizou o suspeito em um bar próximo, onde foi detido e levado à Central de Plantão Policial. A faca usada no crime foi entregue aos policiais pelos proprietários do estabelecimento, já limpa.

A mulher recebeu atendimento na UPA Norte e permanece em observação. Apesar da gravidade da lesão, não corre risco de morte. O caso é tratado como tentativa de feminicídio.

Mais recentes

Imagem - Médica que fraudou cotas para entrar em universidade vai pagar R$ 720 mil em reparação

Médica que fraudou cotas para entrar em universidade vai pagar R$ 720 mil em reparação
Imagem - Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos

Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos
Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
01

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia
02

Pastor é executado com 15 tiros em emboscada na Bahia

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza
03

Como é a mansão zen de Anitta que mistura luxo, espiritualidade e conexão profunda com a natureza

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil