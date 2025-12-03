CRIME EM SC

'Não faz isso com a mamãe': menino de 5 anos impede o pai de matar a mãe

A criança se colocou entre os dois no momento em que o agressor esfaqueou a mulher

Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:30

Violência doméstica Crédito: Shutterstock

A reação de um menino de cinco anos impediu que a mãe fosse morta durante um ataque do pai, no último domingo (30), em Florianópolis (SC). A criança se colocou entre os dois no momento em que o agressor, Adriano Vieira Alves, já havia ferido a mulher com um golpe de faca na costela. Após a violência dentro de casa, ele fugiu.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, Adriano passou a noite e o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, tomado por ciúmes, iniciou uma sequência de ofensas e agressões físicas, com socos, tapas e puxões de cabelo. Durante o ataque, ele chegou a ameaçar “dar um fim” na companheira antes de usar uma faca de caça contra ela.

Com base nas informações repassadas via rádio, a guarnição da PM localizou o suspeito em um bar próximo, onde foi detido e levado à Central de Plantão Policial. A faca usada no crime foi entregue aos policiais pelos proprietários do estabelecimento, já limpa.