Paraíso turístico aprova lei para venda de 'naming rights' de praias e espaços públicos

Empresas poderão participar de licitações para associar nomes a eventos e locais da cidade

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:41

Florianópolis Crédito: Shutterstock

Florianópolis deu o primeiro passo para permitir que praias, espaços públicos e até eventos culturais recebam nomes de marcas privadas. Os vereadores da capital catarinense aprovaram, na terça-feira (2), um projeto do Executivo que autoriza a comercialização dos chamados naming rights, prática já conhecida no setor esportivo, onde arenas são batizadas em troca de investimentos.

A proposta, identificada como PL 19169/2024, passou com 15 votos favoráveis e quatro contrários, enquanto outros quatro parlamentares não participaram da votação.

O texto abre caminho para que a prefeitura firme contratos de cessão onerosa, nos quais empresas que estiverem regulares com as legislações poderão disputar licitações, individualmente ou em consórcio, conforme regras previstas em edital.