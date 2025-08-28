SALVADOR

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT

Esquema especial de tráfego será montado na via

Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:58

Nova ligação entre a BR-324 e a Estrada do Derba Crédito: Ascom Conder

Parte da Estrada do Derba (BA-528), próxima ao viaduto de ligação Águas Claras e BR-324, no sentido Paripe, será interditada a partir das 22 horas desta quinta-feira (28). A via funcionará em esquema especial de tráfego de veículos até às 4 horas de sábado (30). A informação foi confirmada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

De acordo com a companhia, a interdição acontece para garantir as operações de transporte e de lançamento de vigas pré-moldadas pelo Consórcio VLT Salvador, responsável pelas obras do Trecho 2 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

As atividades, ainda segundo a CTB, aocontecerão no período noturno, quando o fluxo de veículos é menor, e a interdição da pista será controlada pela operação “pare” e "siga", com sinalização temporária e acompanhamento de equipe especializada para garantir segurança e fluidez no tráfego. O projeto do VLT inclui a duplicação de 7,5km da rodovia BA-528.

O VLT de Salvador terá cerca de 36 quilômetros de extensão e contará com 34 paradas. A previsão é que transporte até 100 mil passageiros por dia, com um investimento total estimado em R$ 5 bilhões.

O projeto está dividido em três trechos, executados por consórcios diferentes. O Trecho 2, que liga Paripe a Águas Claras, tem 9,2 mil metros e 8 paradas, com integração ao Sistema Metroviário de Salvador em Águas Claras. Esse segmento, que alcançou 14,31% de execução da obra, é conduzido pelo Consórcio VLT Lote 2.

Já o Trecho 1, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, tem 16,7 mil metros de extensão e inclui 17 paradas, além da Estação Calçada. O Trecho 3 conecta Águas Claras a Piatã, com pouco mais de 10,5 mil metros e 9 paradas, e integra o metrô no Bairro da Paz. As obras deste trecho estão a cargo do Consórcio Bahia Atlântico e estão em 1,79% de execução.