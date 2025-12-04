CRIME

Suspeito de monitorar pastor morto a tiros na Bahia é preso

Investigação aponta que suspeitos acreditavam que religioso repassava informações à polícia

Pastor Wesley Bacelar Crédito: Reprodução

O primeiro suspeito de envolvimento na morte do pastor Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, executado a tiros em uma emboscada na cidade de Feira de Santana, foi preso na quarta-feira (3). De acordo com o Acorda Cidade, o homem, que não teve a identidade revelada, monitorou o deslocamento do pastor para indicar sua localização e o momento certo para o ataque que terminou na execução do religioso.

A principal linha de investigação aponta para um crime motivado por vingança. Wesley, que também trabalhava como segurança, era bastante ativo nas redes sociais, onde reunia cerca de 45 mil seguidores. Ele usava o espaço para pregar e criticar ações relacionadas ao crime. Além disso, participava de diversos grupos de WhatsApp, o que fez algumas pessoas acreditarem que ele repassava informações desses grupos para a polícia.

Com base nessa suspeita, criminosos teriam planejado o ataque. Wesley foi atingido por ao menos 15 disparos, segundo relatos iniciais, e morreu na hora, sem chance de reação. Os suspeitos fugiram sem levar a motocicleta da vítima ou seus pertences, o que descarta a hipótese de latrocínio.

Ainda na via pública, o corpo do pastor passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) antes de ser levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios (DH).