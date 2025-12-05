BOTÂNICA

Mais de mil mudas de espécies nativas serão distribuídas gratuitamente em Salvador; saiba como conseguir

Ação será no sábado (6)

Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:36

Iniciativa é gratuita Crédito: Ludmille/ Ascom Sema|Inema

Mais de mil mudas nativas serão distribuídas gratuitamente ao público que visitar a 34ª Fenagro, no próximo sábado (6), no Parque de Exposições de Salvador. A ação faz parte da programação ambiental promovida pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Quem passar pelo estande dos órgãos também poderá conhecer uma experiência imersiva sobre o bioma Mata Atlântica, com painéis sobre biodiversidade, recursos hídricos, serviços ecossistêmicos, polinizadores e práticas sustentáveis. As plantas nativas mais populares da Mata Atlântica são os Ipês, Pitangueira e Pau-brasil.

O assessor técnico do Inema, Túlio Rego, informou que a iniciativa reforça a necessidade de aproximar o público agropecuário da preservação ambiental. “É fundamental integrar o plantio e a conservação das áreas de floresta às áreas produtivas. A vegetação nativa garante biodiversidade e serviços ambientais essenciais, como a manutenção dos recursos hídricos”, explicou.

Para ele, incentivar o plantio de espécies nativas dentro de um evento agropecuário mostra que produção e conservação caminham juntas. “Sem essa integração, a própria atividade agrícola e pecuária fica comprometida”, afirmou.

A ecoguardiã Sancha Gama ressaltou a proposta imersiva do estande. “É como sentir um pouco da atmosfera da Mata Atlântica. No sábado estaremos aqui distribuindo mudas importantes para o nosso bioma. Venham garantir a sua e fazer parte desse movimento pela Bahia Verde”, convidou.

